Leonel Álvarez mantiene el sueño de dirigir a Atlético Nacional, más allá de que el equipo haya descartado su contratación y es que el técnico antioqueño escribió un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que nuevamente reiteró su deseo de llegar al club verdolaga.

“Nos seguimos preparando para siempre darles lo mejor a todos ustedes. Los he leído y sé que es lo que quieren tranquilos que yo quiero lo mismo que todos ustedes, el tiempo de Dios es perfecto, por ahora sigamos preparándonos, el tiempo nos mostrará el camino a seguir. Gracias por ese cariño inmenso mostrado siempre”, escribió en su publicación.

Y es que más allá de las desavenencias que tenga con algún sector de la hinchada de Atlético Nacional, han sido muchos los mensajes en redes sociales manifestando que llegó la hora para que el técnico asuma las riendas de Nacional.

Además, el técnico antioqueño, desde hace unos años, ha querido limar asperezas, tanto con ese sector de la hinchada como con los directivos verdolagas, después de que se le acusara de haber hecho parte de la demanda en el caso de Marlos Moreno.

“Yo no tuve nada que ver en el tema de Marlos Moreno y la demanda. Eso fue de Eladio Tamayo, él estaba encargado del club”, dijo en su momento al respecto el técnico que sonó para Santa Fe.

Álvarez cree más bien que a él no le perdonan haber dirigido al Medellín, pero indica que no es el único técnico que lo hizo. “Yo he visto técnicos que han pasado por Nacional y Medellín…Maturana, Juan José Peláez, Bolillo Gómez fueron a un lado y al otro. A mí no me lo perdonan”, había dicho en una entrevista con Fox Sports en 2019. Hoy en día, Leonel está sin equipo tras su renuncia a Cienciano.

A Leonel lo recuerdan en Nacional por haber sido el hombre que anotó el último penalti en la final de la Copa Libertadores de 1989 ante el Olimpia de Paraguay, anotación que sirvió para que Nacional levantara su primera Copa Libertadores, también la primera para el país.

Sin embargo, como técnico, ha sido con el Medellín el equipo con el que ganó un título en 2009 y otro en 2016. Por ahora, en Nacional dicen que no hay posibilidad alguna de que Leonel llegue a entrenar el equipo. Habrá que ver si en algún momento las cosas cambian y Leonel puede cumplir su sueño y el de muchos hinchas que lo quieren ver como entrenador de Nacional.

Está claro que William Amaral y Caio Mello estarán al frente del equipo verdolaga el tiempo que sea necesario, más después de que en dos partidos que llevan dirigidos, ante Millonarios en Miami y Once Caldas, en Manizales han dejado una buena imagen, mostrando un fútbol más ofensivo que el que implementaba el técnico Paulo Autuori.