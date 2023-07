Atlético Nacional sigue sin mostrar interés real por un técnico para reemplazar a Paulo Autuori, que salió del equipo después de perder la final importante contra Millonarios y de la penosa caída en casa contra Patronato de Argentina. Y ahora, cuando empiezan a sonar nombres, los directivos del club empiezan a desmentir todo lo que se menciona.

Aunque se había hablado de Reinaldo Rueda, el campeón de la Copa Libertadores 2016 con los ‘verdolagas’ se vinculó con Honduras para buscar la clasificación al Mundial 2026. Y entre las supuestas opciones, empezaron a mencionar en redes y medios el nombre de Ruben de la Barrera, un español que tiene experiencia en las categorías juveniles, en el ascenso de su país, pero poco en el primer nivel.

(Lea también: “Es grave”: dicen que Autuori se fue de Nacional por un tema “delicado”, aparte del fútbol)

Nacional no está buscando técnico para reemplazar a Autuori

Ante esto, Carlos Antonio Vélez decidió salir a revelar que directivos y fuentes de Nacional lo buscan para desmentir lo que se habla. Lo hizo en los minutos al inicio del partido Once Caldas vs. Nacional vs. Once Caldas de la fecha 1 de la Liga BetPlay II-2023 y en la transmisión de Win Sports:

“Le puedo adelantar información oficial de Nacional: Lo único que Nacional tiene, en este momento, seguro, es a Amaral. En este momento no está buscando técnico”.

En seguida, habló del técnico español que se ha mencionado y que nadie explica de dónde salió el rumor: “Por ahí han salido versiones de un técnico español, una cosa así y ni siquiera está en lista. Tiene algunas cosas vistas, pero va a esperar y no tienen ningún afán”.

"Lo único que Nacional tiene en este momento seguro es Amaral" El enviado de la OAL (CAV) pic.twitter.com/wF00DNczeP — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) July 17, 2023

Pero para ampliar su versión, en la columna de opinión del programa ‘Planeta fútbol’ dio más datos de los que le dan desde adentro del club paisa: “Antes de comenzar el partido entre Once Caldas y Nacional, una de mis fuentes dirigenciales en Atlético Nacional me escribió: ‘Rubén de la Barrera nunca se ha mencionado ni ha estado en los planes. En este momento no hay nombres para la dirección técnica, lo único que hay es un cuerpo técnico interino’…”.

(Lea también: Carlos A. Vélez criticó transmisión de Millonarios vs. Nacional y dijo que fue “gol ilegal”)

El comentarista fue más allá y habló duro del supuesto DT ibérico que mencionaban tanto para cambiar la realidad del ‘Verdolaga’ y de los que difundieron la versión: “¿Quién será Rubén de la Barrera? No existe Rubén de la Barrera, no lo conozco. Esto debe ser la promoción de algún agente con colaboración, a veces, inocente de periodistas y suele pasar, los usan”.

Después, repasando el historial de De la Barrera, Carlos Antonio sentenció: “Todos equipos de poca monta. Es un muchacho de 38 años y me interesé”. Y para no dejar dudas, dejó la información que le dieron en el club:

“Repito, Atlético Nacional, antes del partido, me dio la información que con el señor no han hablado, no saben quién es, ni nada parecido y en este momento no están buscando técnico. El encargado es Amaral”.

Amaral es el plan principal de Nacional

Según Vélez, aunque el club paisa ha recibido hojas de vida, hay muchos entrenadores que sueñan con llegar y los empresarios de fútbol están activos para poner a sonar a sus representados, no hay nada nuevo.

Pero opinando sobre el tema del técnico de Nacional, que actualmente es el asistente que tenía Paulo Autuori en el equipo principal, Carlos Antonio Vélez dejó entender que el trabajo de Amaral es bueno y sigue firme, en este momento: “Yo creo que Amaral trabaja bien, está trabajando bien, lo he visto bien. Lo vi mejor en el amistoso contra Millonarios que ayer [contra Once Caldas]”.

Lee También

Además, el mismo comentarista señaló que el equipo paisa ha mejorado y que el actual encargado puede seguir en el cargo:

“Hay que darle tiempo a Amaral, conoce el plantel, el fútbol, tiene Licencia Pro. No sé si sea buen técnico o no, pero, lo lógico es que se siga este proceso… Ya dio síntomas de jugar distinto… Este hombre quiere mejorar la idea y quiere acercarla a la que ha sido tradicionalmente un espíritu e idea de juego en Nacional”

Vélez cerró el tema en su intervención radial del 17 de julio con un mensaje que no gusta a los hinchas del equipo verde de Medellín: “Eso puede aguantar un poquito e ir mirando paso a paso, partido a partido”.