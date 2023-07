Atlético Nacional sigue dando de qué hablar entre sus hinchas y seguidores, no por las mejores razones o noticias positivas. Y en la tarde del 14 de julio, después de muchos días en los que se habló de Maximiliano Cantera y si debía llegar o no al equipo paisa, el club anunció oficialmente su llegada a la institución.

El ambiente entre los aficionados y los directivos viene muy mal y empeorando, con gran parte del plantel también se ha visto un divorcio por mal juego y la falta de resultados, tema que llegó al punto máximo por la derrota con Millonarios en la final de la Liga BetPlay I-2023. Y ahora, cuando está muy cerca el inicio del segundo semestre de competencia, todo da para pensar que la situación no mejorará.

Y si la esperanza era el periodo de vacaciones y que se refrescara el plantel, la salida de Paulo Autuori y la permanencia de su asistente al mando del primer equipo no cambió la percepción del público. Pero los refuerzos de poco peso y sin mucho nombre, como Cantera, dejan más que abierta la grieta entre hinchas y club.

Reacción de hinchas de Nacional por anuncio de Cantera como refuerzo

Era un secreto a voces, la llegada de Maximiliano Cantera de 30 años y un palmarés sin mucho brillo, pero los hinchas no se resignaban y esperaban que no se diera una contratación de este tipo. Por eso, cuando se dio el anuncio, lejos de sorprenderse, las reacciones fueron fuertes por mantener decisiones impopulares y que no parecen las más acertadas:

Si iban a traer un jugador pesadito, teníamos al gordo Cardona. — Daniel Rios (@Drios99) July 14, 2023

Lo que dijeron las directivas: Vamos a apostar por la cantera… Lo que entendieron los de Scouting: Vamos a traer a Cantera… — Daniel Mejia (@daniel_mejia) July 14, 2023

¿De casualidad esos vídeos hacen parte del municipal de carniceros de la liga Uruguaya? Porque esas canchas parecen la de Belén la playa hace 15 años. — contraten un DT (@SoulRebel8A9) July 14, 2023

La liga uruguaya parece un torneo interempresas con todo respeto. — Papoo44 (@Papoo4488) July 14, 2023

Edwin Cardona después de comerse 25 bultos de lechona >>>>> Maxi Cantina — contraten un DT (@SoulRebel8A9) July 14, 2023

Sobre el video de presentación se dio la mayor cantidad de críticas, algunas por la forma física de Cantera, otros por cuenta de que parecen imágenes de torneos de menor nivel y simplemente porque creen que otras opciones podrían ser mejores para contratar: “Si iban a traer un jugador pesadito, teníamos al gordo Cardona”, “no puede ser”, “del municipal de carniceros de la liga uruguaya”, “parece un torneo interempresas”, “Maxi Cantina”, estos fueron unos pocos comentarios que se vieron en redes.

Lo cierto es que Atlético Nacional ya tiene su nuevo volante de creación de juego, incluso, algunos lo califican como mediapunta o segundo delantero. Será esperar si el jugador acalla las críticas o los hinchas tienen otra razón para señalar al equipo de Antioquia.