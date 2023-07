Las cosas en Atlético Nacional con el técnico Paulo Autuori no andaban bien y, a las razones de su salida, en las que pesó la continuidad de algunos jugadores que él pidió que no siguieran en el club, ahora se sumaron las palabras del zaguero Juan Felipe Aguirre, en rueda de prensa en la sede de Guarne.

“Debemos ser más humildes dentro del entrenamiento y en la cancha cuando hay una corrección, tener la capacidad de saber cuándo estamos mal, en qué nos estamos equivocando, poder asumirlo y cambiarlo, porque muchas veces durante el torneo pasó eso y no tuvimos esa humildad y nos llenábamos de egocentrismo, de soberbia y no aceptábamos una crítica, una corrección. El fútbol es de 11 que están en la cancha más los que están afuera, los que no convocan, es en equipo, no es un deporte como el tenis que es individual. Si no hay esa cohesión no se va a lograr nada”.