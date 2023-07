Desde que Franco Armani salió de Atlético Nacional, el clamor de la mayoría de los hinchas es su regreso. Y es que defendiendo el arco verde, el argentino se convirtió en uno de los máximos ídolos de la institución tras ganar 13 títulos, entre ellos la Copa Libertadores del año 2016.

🚨🇦🇷 Franco Armani tiene MUCHAS POSIBILIDADES de convertirse en arquero de INTER MIAMI a partir de diciembre. Vía @leoparadizo en F12. pic.twitter.com/GzxOjYwp1M — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 14, 2023

La grandes atajadas de Franco, aún son recordadas por la afición ‘Verdolaga’ que año tras año sueña con verlo de nuevo bajo los tres palos del Atanasio Girardot. Sin embargo, hay varios factores que alejan al cancerbero del cuadro paisa. Uno de ellos es la actual situación por la que pasa el club, pues los malos manejos por parte de las directivas no generan un buen ambiente como para que este regrese.

A esto se le suma que los directivos no ven con buenos ojos el regreso de ídolos, dicha situación ha quedado demostrada en los últimos mercados de fichajes. Por último aparece lo económico pues para nadie es un secreto que Nacional no pasa por su mejor momento en este aspecto y las pretensiones del portero campeón del mundo con Argentina no van acordes con el presente del verde paisa.

Sin embargo, la ilusión siempre estará y más cuando desde el sur del continente se comienza a especular sobre el nuevo destino del actual cancerbero de River Plate. Según contó el periodista de ESPN, Leo Paradizo, Franco podría salir de ‘La Banda Cruzada’ en el próximo mes de diciembre. Lo que se sabe hasta ahora es que el Inter de Miami, equipo en el que jugará Leo Messi, estaría interesado en contratarlo.

Así las cosas, las posibilidades de que Armani regrese a Nacional son cada vez más pocas. Además desde el club tampoco han demostrado el interés de contar con él.