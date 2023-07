Este fin de semana, el equipo ‘millonario’ cayó 2-1 contra Barracas Central en el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Liga de Argentina, el cual tuvo como protagonista a Miguel Ángel Borja al anotar el único gol del elenco dirigido por Demichelis.

Sin embargo, hubo un hecho que llamó la atención en la prensa local y los aficionados durante el encuentro, ya que un grupo de niños atacaron con fuertes palabras a Franco Armani, arquero de River Plate, porque él no los saludo.

El insólito momento fue captado por las cámaras de ESPN y allí se puede ver cuando un menor edad, pegado a la reja, le dice al exportero de Atlético de Nacional que es “un muerto”, debido a que no lo determinó.

“Armani, sos un muerto. Armani, saludá a los pibes”, grito un niño que usa gafas desde la grada.

Incluso, un adulto que estaba con el menor se refirió a la situación y ante la cámara del medio citado comentó: “Armani, dejate de joder, saludá a los pibes. No seas malo, amigo”.

¡LO VOLVIERON LOCO AL CAMPEÓN DEL MUNDO EN OLAVARRÍA Y LUNA! Los peques del Guapo estaban como locos por un saludo o un recuerdo de Armani y dejaron esta frase… “PREFIERO HACERME HINCHA DE BOCA SI NO ME SALUDA ARMANI.” 📺 #ESPNFútbol1 | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/JQYnPBrbMt — SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2023

No obstante, los ataques contra el arquero campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 no pararon, pues un periodista de ESPN se acercó a la tribuna para hablar con los niños, quienes manifestaron su disgusto por la actitud de Armani.

“Es un muerto, no nos saluda. No sé por qué no nos saluda, parece que no se llama Armani. Que nos salude, que nos saque una sonrisa”, indicó nuevamente el menor de los lentes.

Asimismo, otro niño que estaba en la grada, con rabia, dijo que no entendía por qué Armani no lo saludaba si era hincha de River Plate, manifestando que se piensa volver seguidor de Boca Juniors.

“Armani, al pedo, venimos al partido para que vos no nos saludes. Cero humildad tiene. Prefiero hacerme hincha de Boca si no me saluda Armani“, precisó.

Finalmente, otros menores de edad aprovecharon el espacio en televisión para quejarse y explicar que, además del saludo, querían los guantes del portero o la billetera.