Mientras los periodistas tratan de encasillarlo, forzándolo a decir cosas que no siente, él sigue expresándose con hechos que no permitirían duda alguna. El amor de James Rodríguez en el FPC está atado a un solo club: Deportes Tolima, en un idilio que empezó de niño y que perdura a lo largo de los años; para la ilusión de todos aquellos que no pierden la esperanza y sueñan con verlo en su equipo.

Aunque parecería una posibilidad a todas luces irreal, por el astronómico salario del jugador y su deseo de seguir escribiendo nuevas páginas en el balompié del exterior, el futbolista que se crió en la ‘Tierra Firme’ alimenta, cada vez más, ese sueño: de que sea quien porte la 10 en la espalda y conduzca al colectivo hacia una nueva gesta, en un balompié en el que pesa el poder de las chequeras.

Como sucedió este sábado 1 de julio, cuando se le vio en las redes sociales luciendo la casaca del ‘Vinotinto y Oro’, confeccionada por la firma ibaguereña Sheffy, y en la que llevaba -justamente- su número preferido en la espalda, además de su nombre. Un momento que quedó registrado por uno de los integrantes del departamento de prensa del club, quien además es su community manager.

Y es que ya son incontables las ocasiones en que James, de su boca, ha dicho que su cariño pertenece al cuadro ‘musical’, y ha portado la camiseta del club. E, incluso, se ha desbordado en elogios para los integrantes del equipo, gracias a sus actuaciones a nivel local e internacional. Por lo que esta no es más que una muestra genuina más de lo que genera el ‘Pijao’ en Rodríguez y su cercanía con la institución.

El periodo de descanso del cual disfruta en la ciudad de sus entrañas, en donde vive aún gran parte de su familia, ha dejado momentos especiales. Como el que quedó retratado en esta oportunidad, que le valió una buena cantidad de elogios por parte de los fanáticos del ‘Vinotinto’, quienes no tardaron en ‘inundar’ sus perfiles con algunas de estas fotografías, en una especie de anhelo común.

A sus 31 años, el hombre de la Selección Colombia, goleador de la Copa del Mundo 2014 con la ‘tricolor’, pero que viene de sendos baches en su carrera, con irregulares participaciones en clubes como Everton de Inglaterra, Al-Rayyan de Catar y Olympiacos de Grecia, sigue a la expectativa de qué será su futuro. Mientras tanto, se encarga de darle brillo a los colores que llenan de orgullo a la ‘tribu’.