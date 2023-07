Pasó menos de un mes desde que Millonarios salió campeón de la Liga BetPlay 2023-I, para que en los principales estadios de Colombia vuelva a rodar la pelota número 5.

El Polideportivo Sur (Envigado) y el Guillermo Plazas Alcid (Neiva) son los escenarios en los que este viernes se dará inicio al torneo clausura, el cual tendrá como protagonistas al equipo ‘Embajador’ como defensor del título, a Atlético Nacional como el elenco que buscará la revancha y a América de Cali como el club que promete con los refuerzos que llegaron —Edwin Cardona y Víctor Ibarbo—.

Liga BetPlay: programación primera fecha con Millonarios, Nacional y América

Así las cosas, será un fin de semana cargado de fútbol, ya que habrá partidos de alto calibre, como Deportivo Pasto vs. Millonarios, América vs. Tolima y Once Caldas vs. Nacional.

A continuación, la programación y por dónde ver estos partidos:

Pasto vs. Millonarios: sábado 15 de julio, 8:20 p. m., Win Sports +.

América de Cali vs. Tolima: domingo 16 de julio, 5:15 p. m., Win Sports +.

Once Caldas vs. Nacional: domingo 16 de julio, 7:30 p. m., Win Sports +.

Así se disputará el resto de la jornada: