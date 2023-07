La novela de Juan Fernando Quintero en Junior terminó, quizás, de la peor forma, pues el futbolista apenas jugó 7 partidos y se despidió de la afición entre críticas y sombras.

Y es que, según el volante creativo, nunca encajó en la idea del DT Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, por lo que lo mejor para él era dar un paso al costado y buscar un nuevo horizonte.

“La forma en la que el profesor Hernán Darío Gómez juega, no la cuestiono para nada, absolutamente en nada. Simplemente por mis características, lo que viví y lo que vi, sentí que no encajaba, no me iba a sentir bien y no iba a explotar mis cualidades”, dijo ‘Juanfer’ en Win Sports.