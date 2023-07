‘Juanfer’ Quintero llegó a Junior de Barranquilla como una de las contrataciones más importantes y costosas de la historia del FPC. Se esperaba que su aporte le diera un salto de calidad al equipo y al mismo fútbol colombiano, pero apenas duró 6 meses y su salida del mismo equipo se dio con conflictos y polémica.

Después de que Fuad Char, máximo directivo del club ‘Tiburón’, dijera que el jugador quiso irse del equipo porque lo pusieron de suplente en varios entrenamientos. Pasadas las declaraciones de Hernán Darío Gómez en las que dio a entender que Juan Fernando no quiso seguir porque lo mandó al equipo suplente y que la única verdad era la que estaba diciendo él. El propio futbolista decidió hablar sin filtros en el programa ‘Saque largo’ de Win Sports.

(Lea también: “Ya nos vamos a ver”: mensajes de ‘Juanfer’ Quintero después del lío por salida del Junior)

Juan Fernando Quintero dijo por qué se fue de Junior

Quintero explicó que solo iba a aclarar el tema de su salida de Junior, que no es de hablar mucho ante los medios y que esperaba no hablar más de esta situación. Pero en esa primera respuesta habló de “narcisismo y prepotencia”, sin mencionar al ‘Bolillo’ dio a entender que salió a hablar para combatir los rumores y afirmó: “el dueño de la verdad es el tiempo y acá estamos”, obviamente esto respondió lo que dijo el DT.

Eso sí, ‘Juanfer’ desmintió que se haya ido del Junior por ser suplente: “En el fútbol, cuando firmas un contrato, nadie te asegura la titularidad, es clarísimo” y aclaró que el problema no fue con la familia dueña del equipo barranquillero: “el señor Fuad es un fenómeno, la familia Char me trató muy bien hasta el último momento”.

Durante sus extensas respuestas con una conversación libre y a su estilo, Juan Fernando Quintero repitió una y otra vez que se fue del club porque siente que no encaja y no porque quisiera dejar botado el equipo:

“Yo no encajo, es simple. Un mes antes de la pretemporada yo les digo: ‘¿Qué quieren hacer? Yo voy a traer a mi familia acá, a conseguirle un colegio a mi hija y estoy enfocado al 100 %’. Me dicen: ‘Usted está en el proyecto’… Se especula mucha cosa en Junior, de que el jugador que iba, iba a robar, como se dice en el dialecto que tenemos en Colombia. Yo en ningún momento fui a robar, fui a ser feliz y no me traiciono a la hora de jugar fútbol”.

Quintero explicó que llegó a Junior porque lo llamó y convenció el técnico Arturo Reyes, porque en ese momento estaba negociando con Flamengo. Explicó que dejó muchas cosas de lado para llegar a Colombia, pero no quiso culpar al ‘Bolillo’ de frente por su decisión: “Eso no quiere decir que el profesor Hernán Darío Gómez sea malo, lo admiro mucho, siempre se lo dije, tengo una buena amistad con el hijo y siempre se lo expresé”.

Pero al que sí señaló por lo que dijo fue a Edgar el ‘Páncer’ Carvajal, asistente técnico del ‘Bolillo’, a quien ‘Juanfer’ le reiteró que el fútbol ha cambiado: “Escucho al ‘Páncer’ decir: ‘Que los jugadores de hoy son muy complicados’. No, tú estás en el 94… Respeto toda la historia del fútbol colombiano, todas las personas que han pasado por el fútbol colombiano y que nos han dejado el camino para que lo recorramos”.

Y en otro punto de la misma entrevista con Win Sports volvió a recordarle al asistente del experimentado DT que está confundido de época:

“Que digan que fue por ser suplente o porque me sacó de una práctica, no tiene sentido. Ahí veo la diferencia de las cosas, ¿será que están acostumbrados a tener jugadores así? Y el ‘Páncer’ dice que los jugadores de hoy son muy complicados, pero trabaja con jugadores de hoy y los del 94 y 98 ya no están, debe acomodarse, al final”.

(Lea también: “Desde que robábamos”: ‘Juanfer’ Quintero tiró chanza sobre amistad con James Rodríguez)

Indirectas de Juan Fernando Quintero a Hernán Darío Gómez

En varias respuestas del jugador paisa hubo referencias a las palabras del ‘Bolillo’ sobre que él tenía la única verdad del tema: “Los traumas de las personas y su autoestima, no sé qué tendrán, porque uno en la vida tiene que ser feliz y no traicionarse a uno mismo. No pretender que otra persona te condicione. Uno es libre de hacer cualquier cosa, mi hija tiene 10 años y no la trato como cuando tenía 3, los tiempos cambian, es la realidad y hay que avanzar”.

Sin señalar el estilo de juego de los equipos de Gómez, ‘Juanfer’ Quintero también que no eran para su juego y que eso lo llevó a irse:

“La forma en la que el profesor Hernán Darío Gómez juega, no la cuestiono para nada, absolutamente en nada. Simplemente por mis características, lo que viví y lo que vi, sentí que no encajaba, no me iba a sentir bien y no iba a explotar mis cualidades”.

Quintero no solo decidió por lo que le pasó a él en esta administración técnica del Junior, resaltó que el retiro de Sebastián Viera y los cuestionamientos a Carlos Bacca también alimentaron sus pensamientos y ratificó lo de la idea de juego del ‘Bolillo’: “En los entrenamientos empiezo a ver muchas cosas, los compañeros y los que están ahí no tienen la culpa, empiezo a ver y sentir que no encajo. Es la realidad, lo digo con todo el amor del mundo y sinceridad, no encajo. En un sistema que es incuestionable como el del profesor, no encajo”.

Quintero quiso ser claro en que la forma de jugar del Junior con ‘Bolillo’ no es la mejor para su juego, dijo que no lo frustró el DT, pero no lo elogió por sus manejos: “No es que sea en este caso en específico… No se cuestiona la forma de jugar del profesor porque él tiene sus resultados y es respetable. Yo no encajo y fui realista conmigo mismo”.

Pero fue claro que Quintero dio la entrevista para desmentir a los que dicen que decidió irse de junior porque lo mandaron al banco y hasta confesó la vez que buscó hablar con Hernán Darío Gómez:

“En la carrera he sido titular y suplente, ¿qué problema he tenido?… En alguna ocasión lo busqué y le dije: ‘Tenemos tiempo de conocernos’ no tengo nada en contra del profesor Hernán Darío Gómez, si tuviera algo en contra, no voy a despedirme en su oficina y no me despido uno por uno”.

Lee También

Y cuando interrogaron directamente a Quintero sobre lo que dijo Gómez, de tener la única verdad en esta historia, el zurdo lanzó varios vainazos: “Cuando dices que la única verdad es la que estás diciendo, psicológicamente hay otra cosa. Yo doy mi punto de opinión, nunca estoy expuesto, nunca hablo, nunca nada. Y el día que hablo, soy genuino y así soy… Yo hablo por mí, no hablo por los demás, si voy a hablar por los demás, voy a ser una persona egoísta, orgullosa y muchas otras cosas”.

Para cerrar el tema del conflicto con Hernán Darío ‘el Bolillo’ Gómez, Juan Fernando Quintero recordó que el mismo técnico estuvo en Atlético Bucaramanga por 2 días y después se fue del equipo. Pero para que nadie tuviera otra lectura del asunto, reiteró: “No encajo en el sistema táctico de él”.