Junior de Barranquilla fue uno de los equipos grandes del FPC que quedó por fuera de los ocho clasificados en la Liga Betplay. Con la llegada de Juan Fernando Quintero, muchos hinchas se ilusionaron con muchos éxitos, pero no fue así.

En redes sociales sacaron un video de la presentación del jugador en su llegada al equipo ‘Tiburón’ y le pasan factura por sus arrogantes palabras, ya que dijo que Junior no tenía rival y que a cualquiera le ganaban.

Ahora, y con la reciente eliminación del Junior en Liga, en redes sociales le pasan factura por sus palabras y hay hinchas que piden que se vaya ya del club por el sueldo que la institución le está pagando.

Este es el video de lo que dijo el jugador de la Selección Colombia:

