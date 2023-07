Juan Fernando Quintero envió un mensaje a la afición juniorista, que está desilusionada por su repentina salida del club rojiblanco por razones que aún son motivo de intriga.

El volante paisa de 30 años de edad, que no cuajó con su fútbol en su primer y único semestre con el cuadro ‘Tiburón’, dio a entender que en Barranquilla se especulan muchas cosas que no son ciertas con respecto a su decisión de abandonar el equipo, a seis meses de finalizar su contrato.

Asimismo, en su mensaje Quintero aclaró que en su momento volverá a tocar el tema para contar las verdades que provocaron su despedida por la puerta de atrás del club.

“A la gente no se le puede engañar y el tiempo dará la razón”, concluyó en su mensaje el mediocampista, recalcando que la capital de la Atlántico lo acogió con el calor que caracteriza a su gente.

Acá, el mensaje de Juan Fernando Quintero:

Hola amigos. No sabía que una decisión personal iba a traer tantas historias y tantos cuentos. En su momento se hablará del tema, por el momento disfruten de la despedida de @sebavierareal . A la gente no se puede engañar y el tiempo dará la razón !! Y barranquilla me acogió como…

— Juanfer Quintero (@juanferquinte10) July 8, 2023