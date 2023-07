Solo un semestre duró la relación entre el Junior de Barranquilla y Juan Fernando Quintero. Luego de muchas incertidumbres, el jugador salió a dar declaraciones frente a lo ocurrido con su precoz salida, que se dio apenas hace 2 días.

“En el fútbol nadie te asegura la titularidad (…) Yo le dije, yo no encajo, es simple”, afirmó ‘Juanfer’. El paisa esperaba adaptarse en Junior pero la novela termina con declaraciones al parecer de inconformidad.

El técnico ‘Bolillo’ Gómez salió a dar también sus declaraciones frente a lo ocurrido. “Nunca he tenido un problema con algún jugador. Me sorprendió cuando don Fuad me llamó para preguntarme qué había pasado con ‘Juanfer’. No fue por temas de dinero ni nada. Le dije que lo iba a llevar de a poco este semestre y eso le molestó”, dijo el ‘Bolillo’.

Solo 7 partidos y un gol fueron los aportes del zurdo en el conjunto barranquillero, aunque el gol conseguido no ayudó a sumar a los ‘tiburones’. En una novela, que ocurría al tiempo que era despedido el portero Sebastián Viera, Juan Fernando Quintero, al parecer, esperaba el momento indicado para dar sus declaraciones.