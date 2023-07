Desde que se conoció la noticia de que Juan Fernando Quintero no seguiría en el Junior de Barranquilla, mucho se ha especulado sobre las razones que llevaron al volante paisa para no seguir en el cuadro Tiburón y cumplir con contrato que tenía con el club.

Hay que recordar que Juan Fernando llegó al Junior en enero del presente año y se convirtió en una de los refuerzos ‘bomba’ de la temporada, pero el volante antioqueño no pudo tener continuidad en el cuadro barranquillero por las lesiones.

Pues bien sobre el tema Juan Fernando publicó un mensaje en sus redes, mientras que Hernán Darío Bolillo Gómez dio declaraciones a los medios de comunicación y el periodista Carlos Antonio Vélez, compartió en sus redes, la que él llama “la versión no oficial, pero real del Junior”.

Juan Fernando Quintero publicó el fin de semana en sus redes el siguiente mensaje: “Hola amigos. No sabía que una decisión personal iba a traer tantas historias y tantos cuentos. En su momento se hablará del tema. A la gente no se puede engañar y el tiempo dará la razón. Barranquilla me acogió como uno más … feliz tarde a todos y que disfruten”.

En su paso por el Junior de Barranquilla, Juanfer jugó seis partidos por la Liga BetPlay y marcó un gol, para un total de 540 minutos jugados con el cuadro Tiburón.

Hay que mencionar que Quintero, quien ya tiene 30 años y tendría una millonaria oferta del fútbol méxicano, no estuvo con Colombia en los partidos amistosos de junio, debido a que se venía recuperando de una lesión.

De otro lado, este lunes, el técnico antioqueño habló para los medio y sostuvo que, “la salida de Juanfer se da de la manera en que la voy a decir, cualquier cosa que diga otra persona o si Juanfer dice algo distinto, no es verdad”.

“Hicimos dos partidos amistosos donde Juanfer fue titular, luego del duelo ante Unión Magdalena les dije, muchachos voy a buscar variantes porque el equipo no anda bien. Le dije Juanfer vas a pasar al otro equipo y Carlos Bacca viene al titular, te voy a llevar de apoco, hace cuatro meses que no juegas y te está costando. Al otro día me llama don Fuad y me dice que qué pasó con Juanfer y me quedé sorprendido”, comentó Bolillo Gómez.

Y concluyó, “nunca tuve discusiones con él, no he tenido problemas con nadie en Junior. No se fue porque Junior no quisiera pagarle, ni por problemas conmigo, con nadie tuvo problemas. Al otro día fue y se despidió de nosotros y ahí paró todo. No hay nada más que decir o agregar, no inventen nada más”.

Pero de otro lado, el peridista Carlos Antonio Vélez publicó en sus redes sociales lo que llamó la versión no oficial pero verificada del Junior sobre la salida de Juan Fernando Quintero.

“JFQuintero quería que le compraran el pase, 1.5 millones de dólares. Renovación de contrato, que al precio actual, serían unos 4.5 millones más por tres años. En 6 meses jugo 7 partidos (mucho tiempo lesionado) lo que suponía un costo por juego de más o menos $450 millones. Se hizo el esfuerzo, pero no se podía seguir con esos costos. No hay bolsillo que aguante. En el fútbol colombiano son cifras inmanejables ( valores aproximados y al cambio de hoy)”.

Toda esta situación se da en medio de la pretemporada y en vísperas del arranque de la Liga BetPlay-2 en la que el cuadro barranquillero será local ante Águilas Doradas, este sábado, 15 de julio a las 4:00 de la tarde en el Metropolitano.

Junior viene de no clasificar entre los ocho de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay-1 y sus aficionados esperan que el equipo que orienta Hernán Darío Gómez sea protagonista y busque el título en este segundo semestre del año.