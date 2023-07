Luego de que Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez diera a conocer los motivos que causaron la salida de Juan Fernando Quintero de Junior, este lunes 10 de julio, en rueda de prensa, el estratega compartió un mensaje con su plantel, el cual causó revuelo en redes sociales.

Durante el evento, el técnico antioqueño quiso compartirles una historia de “perseverancia” a sus jugadores, echando un cuento que involucraba a una monja y un cura, pero que, para muchos ciudadanos, no era propio para la ocasión ya que era de doble sentido.

“Hay que perseverar. Una vez iba un cura con una monja en un taxi, el cura empezó a mandarle la mano a la monja y la monja le quitaba la mano de la pierna. Cuando el cura llegó a su sitio, le dice la monja: ‘versículo 32 de la biblia’… Se bajó el cura a ver qué decía el versículo y decía perseverancia”, precisó el director técnico en tarima, mientras los futbolistas del plantel se reían.

Y remató: “Vamos a perseverar, no dejemos de luchar, me he encariñado mucho con ustedes”.