La llegada de Luis Fernando Sandoval al Deportivo Cali fue la gota que derramó el vaso y acabó el vínculo que había entre la institución vallecaucana y el DT Jorge Luis Pinto.

Así lo contó el estratega santandereano en entrevista con Jaime Dinas, para Telepacífico, luego de que se hiciera oficial su salida del club en medio de una fuerte crisis económica.

“Se dio por el fenómeno de la llegada de este jugador [Sandoval]. La forma, el no aceptar las sugerencias mías en bien del equipo, proteger a la cantera… La forma me dio tristeza. Todo el mundo habla de chismes y cosas. Lo mandaron a hacer exámenes sin que me contaran, habiéndolo discutido y hablado con ellos [Junta Directiva]”, dijo en primer lugar el DT.

Jorge Luis Pinto, dolido, dice por qué se fue del Deportivo Cali

Sin embargo, Pinto fue más allá y reveló que ha sido uno de los golpes más duros que le han dado en su larga trayectoria con técnico, pues recalcó que la forma en la que lo sacaron no era la adecuada.

“[Los directivos] Me lo hubieran dicho directo, como yo hablo. Están desesperados. El Deportivo Cali está pobre pero no arrastrado, para recoger todo lo que deja“, preciso.

De hecho, el entrenador de 70 años, con la voz entrecortada, explicó que se entregó de corazón a la institución azucarera sabiendo aún la dura crisis por la que está pasando. Dijo que ha sido el momento más feo de su carrera.

“Siento de todo, tristeza, dolor… Nunca pensé que fuera a pasar esto. Es el momento más feo [carrera de Pinto], me duele. Soy un hombre pulcro, honesto. No me hagan cosas de esas”, indicó el nacido en San Gil.

Y concluyó diciendo: “Me dolió. Lo que hicieron en la Junta con este chico [Sandoval] no valió la pena, eso me golpeó muchísimo en la dignidad y en todo, me pegaron una cachetada en la cara“.