Edwin Cardona es el nombre que han mencionado para llegar al América de Cali como gran refuerzo para el equipo que empezará a dirigir Lucas González en la Liga BetPlay II-2023. Pero su actualidad no es la mejor en Racing de Avellaneda y Carlos Antonio Vélez sacó factura de lo que ha pasado en el último tiempo.

Además, el mismo analista dedicó un espacio en su columna de opinión en el programa ‘Planeta fútbol’ de Antena 2 para comparar el caso del volante con Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, explicando que no estarían para el fútbol moderno.

Carlos Antonio Vélez dijo cuánto le costaría Edwin Cardona al América

En un principio, Vélez señaló que América necesitaba jugadores en la parte defensiva, debido a lesiones, bajas y necesidades vistas en los últimos meses. Por eso se mostró sorprendido con el caso de Edwin Cardona y lo que se viene mencionando: “Me sorprende que estén hablando de Cardona. Primero, porque no lo necesitan, lo que necesitaban era un defensor zurdo”.

Después, comentó lo que, según su información, costaría el pago de Cardona si llega al equipo ‘escarlata’:

“¿Para qué gastarse más de 250 millones de pesos mensuales en Cardona? Cardona es un tiro al aire, es [Juan Fernando] Quintero en Junior y muchos otros que podría mencionar. Entonces, ¿para qué hacer eso?”.

Aunque el mismo Carlos Antonio aceptó que las contrataciones de los equipos pueden ser para dar de qué hablar, señaló lo que pasa con el volante que viene siendo ignorado en Racing de Avellaneda: “Sé que América, como cualquier otro, quiere dar un golpe de opinión y hacer ruido, pero me pregunto si necesita América a un jugador como Cardona, que hace rato dejó de ser importante“.

Aunque el comentarista sentenció que no se quiere meter en el bolsillo o la administración del dinero de Tulio Gómez y los directivos americanos:

“Pueden hacer con la plata lo que les dé la gana y si el América quiere llevar 20 Cardonas, que los lleve, pero no veo a Lucas González armando un equipo con un jugador como Cardona. En el fútbol, uno corre el riesgo de equivocarse en cada momento, pero creo que en esta no me equivocaría”.

Vélez y la comparación de Cardona con James y Quintero

La crítica del periodista continuó y la aprovechó para hablar fuerte de ‘Juanfer’ Quintero y James Rodríguez, con las críticas que viene haciendo desde hace un buen tiempo:

“Camina la cancha, que es de ese lote de jugadores como James y Quintero, que eran lujosos y son muy buenos para tenerlos en el patio de la casa… Pero los equipos competitivos, con técnicos que piensan en intensidad, ida y vuelta, jugadores integrantes, no los pueden tener”.

Y como Carlos Antonio Vélez opina que los jugadores mencionados ya no están para el fútbol de alto nivel en la actualidad, sobre todo que es exagerado contratarlos como figuras de un equipo, dijo sobre Edwin Cardona con risas: “Menos a esos precios y costos. No veo a Lucas González armando un equipo como le gusta y como mostró, con la presencia de Cardona [risas]. No, no, no”.

Incluso, el comentarista de Win Sports, Canal RCN y RCN Radio dio a entender que muchos creerán que Edwin Cardona puede hacer la labor táctica y de sacrificio, pero él sentencia que no será así: “Que a esta altura de la vida, Cardona le vaya a hacer lo que hacían los jugadores en Águilas: El ida y vuelta, entrar en juego permanente con la pelota y sin la pelota durante 95 minutos. ¡Dios mío! Esa se la pueden vender a otro, a mí no me la van a vender”.

Teniendo en cuenta la preparación de Lucas González en Europa, puntualmente en Cataluña, el periodista expresó que “está dando 10 pasos atrás de lo que podía considerarse fútbol moderno y lo que él estudió” y que ve muy inconveniente “la presencia de un jugador como Cardona” en el América de Cali.