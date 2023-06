Ricardo ‘el Tigre’ Gareca es uno de los grandes ídolos de la historia del América de Cali y uno de los entrenadores más mencionados en los últimos años, por lo que ha hecho a nivel de clubes y lo que logró con la Selección de Perú. A pesar de su último mal rendimiento con Vélez Sarsfield, de Argentina, sigue estando en la mira de muchos directivos para llevarlo.

Y en una entrevista que el gaucho dio al programa de la mañana del canal Win Sports, contó lo que quiere para su futuro profesional, también habló de su contacto con Colombia y hasta mencionó cuando habló con Tulio Gómez ante la posibilidad de llegar al rojo de Cali.

Ricardo Gareca y la posibilidad de llegar al América de Cali

En conversación con el programa ‘Primer toque’, que se dio el miércoles 7 de junio, el argentino explicó lo que piensa y siente de su actualidad laboral: “Recién estoy salido de Vélez, es un club en el que uno tiene una historia, ha sido todo muy rápido. Inclusive, la llegada a Vélez era impensada, porque estaba muy avanzado con la Selección de Ecuador… Apareció Vélez, tengo gran sentimiento por ellos, me dijeron que me necesitaban y que era importante”.

Y más allá de las críticas por el mal nivel y falta de resultados de Vélez en esta campaña, reconoció que las cosas iban mal y dejó al club en libertad de decidir: “No acompañaron los resultados, preferí mantenerme al margen y darle toda la posibilidad a Vélez que pueda situarse de la mejor manera. Estoy libre en estos momentos”.

Puntualmente, sobre América y si ha recibido alguna llamada de Tulio Gómez o algún directivo ‘americano’, Gareca fue claro y directo. Explicó que recientemente no ha pasado, aunque tampoco tiene claro si está dispuesto para dirigir de inmediato:

“No he tenido algo que pueda decir que es concreto, me desvinculé de Vélez, todo fue recién el lunes, en rueda de prensa. Estoy reacomodándome a esta vida alejada de mi profesión. En estos momentos, estoy procesando el hecho de volver a una rutina fuera del fútbol. No sé qué me deparará o hacia dónde iré”.

Según su reciente experiencia, fue desgastante lo ocurrido en el club de Liniers, por eso no tiene muy claro lo que pueda ocurrir si recibe una propuesta oficial en este momento: “El fútbol es impredecible y nos lleva a lugares que no pensamos. En estos momentos tengo que ir acomodándome después de estos tres meses en Vélez, que fueron muy intensos, me ocupaba mucho la cabeza, estaba todo el día procesando cómo levantar al equipo y me consumía todo el tiempo”.

Tulio Gómez llamó a Gareca hace unos meses

Aunque Ricardo Gareca explicó que no tiene ofertas de América en el momento, sí hubo una llamada. Se dio cuando salió de la Selección de Perú, pero él quería darse un tiempo: “Hoy no, no he recibido ninguna llamada del América. En su momento apenas me desvinculé de Perú y he tenido una breve charla con Tulio, en su momento”.

La llamada del máximo directivo del club colombiano era para hablar de un proyecto a largo plazo, así lo dijo Gareca, que en ese momento no tenía claro su panorama: “Cuando me desvinculé, él quería hablar de un proceso, de cómo estaba yo. Y le manifesté que, la etapa que iba a tener, una vez me alejé de la Selección de Perú, era esperar a que terminara el Mundial. Así me manifesté por propuestas que tuve de clubes, lo primero era ver el Mundial y, a partir de ahí, sí estaba abierto a una selección o club, para volver a trabajar”.

Eso sí, ‘el Tigre’ conoce el fútbol colombiano, sabe lo que es trabajar en Colombia y tiene aprecio por el país, lo dijo en la entrevista con Win Sports: “No estoy profundamente empapado, por el simple hecho de que estaba abocado al fútbol peruano y ahora estuve tratando de enfocarme en el fútbol argentino. Del fútbol colombiano, es haber jugado 5 años, saber la idiosincrasia del jugador colombiano, he tenido la posibilidad de conocer y vivir en Colombia, de trabajar como técnico en Colombia. Es un país al que le tengo un gran cariño, tengo amigos colombianos y siempre está cerca y es un país al que estoy ligado”.

Pero lo más sonoro es que Ricardo Gareca sí estaría dispuesto a llegar a dirigir a Colombia y eso pone a soñar a los hinchas del América de Cali.

“No me resultaría complicado volver a estar, porque he jugado, he dirigido, he vacacionado y siempre hay motivo de que pueda ir o visitar. No me resultaría para nada extraño que pudiera volver a trabajar en Colombia”.

Y en general, sobre lo que quiere para su futuro en el fútbol internacional, ‘el Tigre’ sabe que no se desligará del fútbol y espera estar en los banquillos de nuevo: “Quisiera seguir vigente, seguir trabajando, estoy con toda la energía para seguir trabajando. Es lo más importante para mí, es mi profesión, me dedico a esto y mientras tenga lucidez y físicamente esté bien, lo que más quiero es ver y analizar lo que se pueda presentar a futuro. Es lo que tengo en forma inmediata”.

Puede ser un guiño para los rojos de Cali, puede ser un mensaje a ‘don Tulio’ o simplemente un deseo, pero es inevitable que empiece a hablarse del regreso del ídolo y así reemplazar a Alexandre Guimaraes.