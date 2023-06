La especulación continúa en el ambiente de América de Cali, ya que no se conoce qué pasará con Alexandre Henrique Borges Guimaraes.

América perdió los dos duelos contra Millonarios, válidos por los Cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay Dimayor, y con esto se esfumó el sueño por estar en la final del rentado local. Ahora, y con dudas en el futuro, el elenco caleño ya está pensando en quién comandará el barco en el segundo semestre del año.

Luego de los duelos restantes del grupo B, contra Independiente Medellín y Boyacá Chicó, la dirigencia Escarlata estudiará el balance general del semestre, comandado por Guimarães.

En una reciente charla con El País de Cali, el timonel costarricense afirmó: “Eso no depende de mí, no tomo yo esa decisión. El reconocimiento nacional que ha tenido América en estos quince meses, habiendo logrado lo que se logró, es importante. Que el club ahora, cuando estamos desclasificados, quiera venir con una oferta de continuidad, pues la escucharemos. Yo quiero estar con América, pero no depende de mí. Siento que hay un reconocimiento nacional hacia este resurgir de América”.

“Lo que he hablado con la secretaría técnica, encabezada por el presidente Mauricio Romero, es tener un compás de espera hasta el final. Por lo menos del área técnica hay un reconocimiento. Ellos han sido una parte importante en la construcción del proceso, desde el semestre anterior y ahora. Esperemos que termine el torneo y a partir de allí ya veremos”, dijo además el entrenador.

En los próximos días se conocerá la decisión de los mandamases de América de Cali.