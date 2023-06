Millonarios venció 2-1 a América de Cali y se convirtió en el sólido líder del grupo B de los Cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor. Los hinchas azules se encuentran felices por el resultado obtenido en El Campín, y esperan contar con sus referentes para la fase final de esta decisiva instancia.

Finalizado el partido en Bogotá, Cataño habló de su lesión . “Fue un esguince grado dos, bastante complejo. Tocó trabajarle duro, arduamente para recuperarlo. Hay situaciones en donde si no golpeo bien la pelota, si no doy bien el paso, se me resiente. Está bien recuperado y a pensar en lo que se viene”, dijo.

Además de esto, el volante mencionó que para él, es muy difícil vivir los compromisos desde el banco de suplentes. “Los partidos desde afuera son muy difíciles, para uno como jugador es lo más estresante que hay y nunca quiere vivirlo desde afuera. Le mandé toda la energía positiva al grupo, estuve en contacto con los que viajaron. La unión ha sido fundamental. América es un gran rival, fuimos más eficaces y a lo último nos llevamos el resultado”.

Por último, Daniel Cataño no se quitó méritos y reconoció su importancia en el plantel dirigido por Alberto Gamero. “Todos sabemos que yo me he ganado un puesto en el equipo. Vengo haciendo las cosas bien, la lesión llegó en un momento que no esperaba porque se venían las finales. Tocó tener paciencia y tranquilidad porque no nos queríamos acelerar. Ahora nos ganamos unos días, estuve y le di la mano al equipo. Le doy las gracias al departamento médico”, expresó el exjugador del Independiente Medellín.