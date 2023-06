La molestia de Alexandre Guimaraes llegó cuando uno de los periodistas le preguntó por los cambios que hizo en el partido (que terminó 2-1 a favor de Millonarios), y por qué esperó casi hasta el final para hacerlos.

El entrenador, que abandonó la rueda de prensa anterior por un ataque de tos, casi que interrumpe para responder evidentemente incómodo.

“No, me parece que es una pregunta muy ventajista. Los cambios estaban hechos, se dio el gol [de Millonarios] y después se iban a hacer. Siguiente pregunta”, declaró el brasileño, como se aprecia a continuación:

El comunicador no se dejó achantar por la forma de responder del técnico y, aunque no le contestó, no se dejó quitar el turno y le hizo otra pregunta a Diego Novoa, arquero de ‘los Escarlatas’.

El contrato del entrenador con el club caleño vence el 30 de junio de 2023 y se ha dicho que el equipo le estaría buscando reemplazo, pese a los buenos resultados que obtuvo, sobre todo, en la primera etapa de la Liga BetPlay.

El técnico indicó que hasta ahora no hay nada definido para él y va a esperar a que caduque el contrato para ver qué va a pasar.