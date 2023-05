Cada día que pasa, se acelera la salida de Alexandre Guimarães del América de Cali, y con esto llegan nuevos postulados al banquillo; dos jóvenes entrenadores están en los planes de Los Diablos Rojos.

Aunque la temporada no termina para el América de Cali, ya que competirá en el grupo B de los Cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. Pero esto no quiere decir que no están con miras a lo que será el segundo semestre del año, y luego de conocerse la posible salida de su actual entrenador, Alexandre Guimarães, se han empezado a estudiar nombres en su remplazo.

Hasta la fecha, el entrenador que dirigió la Copa del Mundo Alemania 2006 no ha recibido ninguna solicitud de renovación de contrato por parte de Tulio Gómez. Por ende, su vinculación se vence este 30 de junio.

Las alarmas las prendió el periodista Pipe Sierra, luego de afirmar:

“América ya hizo contactos oficiales con Alejandro Restrepo (41) para la siguiente temporada. Los diálogos continúan… Debería llegar a un acuerdo para rescindir porque tiene contrato hasta diciembre con Pereira. Lucas González (41) también está en la carpeta ‘Escarlata’”.

Además, los rumores de la llegada de uno de los dos entrenadores, Lucas González y Alejandro Restrepo, causarían polémica en el entorno de La Mecha, ya que muchos de los hinchas del América apoyan el proceso del actual entrenador.

Por ahora, Alexandre Guimarães y sus dirigidos buscarán salir campeones de la actual campaña de la Liga BetPlay Dimayor.

