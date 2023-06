Juan Guillermo Cuadrado ha sido una de las figuras de la Selección Colombia en el último tiempo. Desde su debut en el combinado patrio, su polifuncionalidad lo ha vuelto una pieza indispensable.

Por todos es bien conocido el duro inicio del ‘panita’ en el balompié. Incluso, en más de una ocasión, él mismo ha revelado infidencias de cómo ocurrió. “Estuve probando en varios equipos, en donde me cerraron muchas puertas e incluso aguanté hambre”, dijo a Comutricolor, citado por El Futbolero.

A pesar de todas las adversidades, el jugador nacido en Necoclí, Antioquia, llegó a la élite del fútbol mundial. Ha destacado en equipos como la Fiorentina, el Udinese y la Juventus de Turín, donde completó más de 300 partidos en el fútbol italiano.

Juan Guillermo Cuadrado, de 35 años, quien debutó a los 22 en la Selección Colombia de mayores en septiembre de 2010, ha estado presente en más de 110 encuentros con la camiseta amarilla. Incluso, en el Mundial de 2014 dio 4 asistencias, siendo el máximo de la competición, junto con otros jugadores.

Fuera de su aporte en el campo de juego, el polifuncional volante de la Juventus de Turín, quien está a la espera de que se resuelva su futuro, ayudó a varios jugadores e incluso, uno de ellos llegó a la Selección Colombia.

Se trata de Yairo Moreno, quien actualmente es uno de los jugadores más importantes del Club León, de la Liga Mexicana, así como uno de los colombianos más caros en el campeonato azteca.

Y es que, el también oriundo de Necoclí, de 28 años hizo unas declaraciones al mismo medio citado anteriormente.

“Con él (Juan Guillermo Cuadrado) siempre vivo muy agradecido, nos conocemos desde muy pequeños, antes de que él fuera futbolista profesional ya nos conocíamos. Cuando estábamos pequeños yo andaba mucho con él, incluso Juan me peinaba, siempre estaba ahí conmigo; me motilaba, prácticamente me colaboraba para el pasaje él y su papá”.