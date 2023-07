Carlos Antonio Vélez se metió en la polémica que han protagonizado Juan Fernando Quintero y Hernán Darío Gómez, por la salida del jugador del Junior de Barranquilla. Y lejos de hablar de lo que ellos dieron como argumentos ante los medios, el periodista habló de 6 millones de dólares que estaban en juego.

‘Juanfer’ manifestó que el estilo de juego del ‘Bolillo’ no es el que mejor se acomoda a su juego y que no “encajaba” en el equipo. Mientras que el experimentado DT expresó que el talentoso futbolista no aceptó que lo mandara al equipo de suplentes y la propuesta de llevarlo poco a poco.

Vélez sacó una versión nueva, que tiene en cuenta los 2 puntos de vista y suma un conflicto por la supuesta compra de sus derechos, propuesta por el jugador y la negada por los directivos por concepto del DT.

Carlos Antonio Vélez pide que Juan Fernando Quintero y ‘Bolillo’ Gómez digan la verdad

En su columna de opinión del programa ‘Planeta fútbol’ de Antena 2, Carlos Antonio Vélez señaló que Quintero y Gómez no dijeron la verdad, según él:

“Este tema de Junior, ‘Bolillo’ y Quintero, ha desgastado muchísimo a la institución. Hemos pasado días con dimes y diretes, todas verdades a medias, todas verdades incompletas. Lo que ha dicho Hernán Darío Gómez es verdad, pero no toda la verdad. Y lo que ha dicho Quintero es verdad, pero no toda la verdad”

Así como el periodista ratificó que lo dicho por las partes fue cierto, hace falta una parte del cuento: “Que Quintero no se acomodaba y estaba molesto con ‘Bolillo’, es verdad. Que Hernán Darío Gómez no encontrabas respuestas desde el punto de vista futbolístico en Quintero, eso es cierto… Pero, ¿por qué no hablamos del episodio que sigue?”.

Vélez se mostró molesto porque han intentado desmentir al otro y también a periodistas que manejan el resto de información: “No me gusta cuando se quiere desmentir a la gente que tiene la información y que no está interesada en ocultarlo. Porque, seguramente, Hernán Darío no quiere decir lo que sabe que pasó. Y Quintero no quiere decir lo que, en el fondo, él pensó cuando generó esta situación o rebelión. O cuando aprovechó la oportunidad que le daba que lo marginaran para dar el paso al costado porque no había encontrado lo que estaba pidiendo”.

Aunque el periodista es cercano al DT y ha sido crítico del jugador, cuestionó a Gómez por sus constantes salidas en ruedas de prensa y programas deportivos a no decir las verdades completas: “[‘Bolillo’] Dijo un montón de cosas que eran ciertas, pero no todas, se le quedaron algunas en el tintero. De pronto, por olvido. Esto también va para Quintero, que no contó la verdad completa…”.

Problema de ‘Juanfer’ Quintero y ‘Bolillo’ Gómez sería por mucho dinero

Carlos Antonio Vélez da a entender que, Juan Fernando Quintero se molestó con Hernán Darío Gómez porque este último le habría dicho a Fuad Char, máximo directivo del Junior de Barranquilla, que no extendiera contrato ni se quedara con los derechos del futbolista:

“¿El otro capítulo? Cuando el señor Quintero quiso que Junior le comprara sus derechos deportivos y le extendiera el contrato por 3 años, don Fuad le preguntó a Hernán Darío Gómez ‘¿Vale la pena hacer esta inversión, usted está de acuerdo?’, y Hernán Darío dijo que no”.

El periodista fue más allá y aseguró: “Es la verdad y ahí es donde se emberraca Quintero… Queda sentido el jugador porque no le autorizan la compra y Junior no lo compra”. Aunque también da su opinión y afirma que haber aceptado ese negocio no es una “inversión” sino un “gasto”.

El comentarista de Win Sports no solo se mantuvo en que “es un tema de plata, es un tema de dinero”, también advirtió a todos los implicados que tiene fuentes de mucho peso y fiabilidad, por eso se atreve a decir todo esto: “Me gustaría que, cada vez que se diera una versión, se diera completa y no empezar a desmentir. Hernán Darío sabe, Quintero sabe, ellos saben cuáles son mis fuentes. Entonces no vamos a desmentir cosas que realmente sucedieron”.

¿Cuánto le costaba a Junior quedarse con ‘Juanfer’ Quintero?

Según Vélez, el negocio de Quintero se hubiera cerrado por 6 millones de dólares, que implicaba la extensión del contrato y quedarse con los derechos para poder negociarlo a futuro, sumado a lo que ya habían pagado por estos primeros 6 meses:

“En juego estaban 4 millones y medio de dólares, por una renovación de 3 años, y la compra de unos derechos deportivos por un millón y medio. Después de haber pagado 3.000 millones de pesos por 7 partidos jugados”.

Haciendo cuentas en pesos colombianos, serían más de 25.100 millones que, según Carlos Antonio, estaban en juego y que llevaron a todo el escándalo. Por ser tanto dinero, Vélez le dijo al ‘Bolillo’ lo que debió hacer: “Cuando sucede lo de Quintero, que sea el presidente o el dueño el que enfrente la situación. Si el jugador se queja, que se queje y ya está, la decisión está tomada y nada más”.

Y para cerrar, después de decir que lo futbolístico fue cierto, pero que faltó el tema de fondo, Carlos Antonio Vélez señaló que ‘Juanfer’ Quintero y ‘Bolillo’ Gómez “le están haciendo daño al Junior, a la imagen del club, que es lo único que vale y pesa” con este escándalo.