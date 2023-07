Juan Fernando Quintero se fue de Junior de Barranquilla, dio la explicación de lo que habría pasado con Hernán Darío ‘el Bolillo’ Gómez, manifestando que no encajaba en el modelo de juego que implementa en el equipo ‘Tiburón’. Pero en sus declaraciones también respondió a lo que dijo Jorge Luis Pinto y el cuestionamiento que le hizo.

Según ‘Bolillo’, ‘Juanfer’ se fue del equipo barranquillero porque lo mandó para el equipo de suplentes en una práctica, algo que el jugador no habría aceptado y por eso renunció. Y sobre este asunto le preguntaron a Pinto, que acaba de salir de forma penosa por el trato que le dieron en el Deportivo Cali, y él también señaló el supuesto comportamiento de Quintero.

¿Qué dijo ‘Bolillo’ Gómez sobre la salida de ‘Juanfer’ Quintero de Junior?

En rueda de prensa, durante la presentación del plante para 2023, el DT de Junior fue directo:

“La salida de ‘Juanfer’ es la que voy a decir, cualquier cosa que diga otra persona o que si dice distinto ‘Juanfer’ cualquier cosa, no es verdad y es la que voy a decir… Le dije: ‘Vas a jugar al otro lado y va a trabajar Carlos Bacca en este equipo… Te voy a llevar de a poco, te voy poniendo de a poco hasta que volvás a ser la figura. Hace 4 meses no jugás'”.

Y culminó con la forma de enterarse de la decisión del talentoso zurdo: “Terminó el entrenamiento, nos fuimos sin problemas, se hizo fútbol en un buen entrenamiento. Al otro día me llama don Fuad: ‘¿Qué pasó con ‘Juanfer’?’, yo quedé sorprendido… Nunca tuve discusiones con él, en este Junior nunca tuve discusiones con nadie, ningún problema con nadie. Es la única manera de [explicar] de por qué Juan se fue de la institución”.

El apoyo de Pinto al ‘Bolillo’ contra ‘Juanfer’

Horas después, en el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, Jorge Luis Pinto estaba hablando de su situación con el Cali, pero era inevitable hablar de la polémica del día y por eso le mencionaron lo de Gómez y Quintero. Él, con todas las explicaciones y razones, dijo que debía estar a favor de su colega:

“Ustedes saben que yo no comparto y nunca estoy con ‘Bolillo’, por muchas razones que ustedes conocen y no quiero recordar. Pero hoy estoy con ‘el Bolillo’, reconozco y tienen que darse cuenta los periodistas en el campo de juego de quién trabaja, quién cumple con la exigencia del fútbol de hoy, con la dinámica de juego”.

A pesar de no haber dirigido nunca a Juan Fernando Quintero, Jorge Luis Pinto lo señaló: “¿Por qué Quintero no va a marcar? Le toca hacer algunas cosas de esas, dinámica de juego, en fin. Aparte de su talento, no es solo el talento, en el fútbol no es solo talento y en la vida no es solo talento. Carácter, actitud, disposición, eso cuesta y el fútbol cada día es más rápido, a los técnicos nos toca enfrentarlas”.

Y completó su respuesta con llamado de atención a los que nos son técnicos, por las cosas que ellos sí ven, por su experiencia y su cargo: “Uno sabe cuándo un jugador está pa 90, está pa 60, cuándo es buen rematador. De pronto, ustedes no identifican bien y eso lo da el entrenamiento, uno es que tiene al jugador todos los días, de pronto ‘Juanfer’ no podía responder a todo. Creo yo”.

Juan Fernando Quintero respondió al milagro entre ‘Bolillo’ y Pinto

Aunque pueda parecer exagerado, se debe calificar como un milagro que Pinto acompañe en una idea a ‘Gómez, ya que desde que se cruzaron en el fútbol colombiano en los años 80 y 90 fueron grandes rivales y casi que enemigos. Pero todo llegó al punto máximo en el marco de las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial Qatar 2022, cuando casi se van a los golpes mientras el santandereano dirigía a Honduras y el paisa estaba con Panamá.

Y así como Pinto habló de Quintero, sin estar en la situación de Junior de Barranquilla, el jugador también se refirió a lo que dijo el DT saliente del Deportivo Cali:

“En un sistema que es incuestionable, que es el del profesor [‘Bolillo’], yo no encajo. Hoy en día, como son las redes sociales, sale el profesor Pinto a decir que el que no corre no juega”.

El futbolista se mostró en contra de esa idea de correr siempre, como la indica Jorge Luis Pinto, y dijo que va a ser DT para aportar sus conocimientos: “No, yo hice toda la pretemporada, no tengo ningún problema con correr. ¿Qué es correr o tener formas en el campo para ser productivo? ¿Por qué hablo de este tema?, porque estoy estudiando para ser entrenador, porque quiero serlo y quiero evolucionar, quiero poner al servicio lo que he vivido y voy a vivir hasta el día que me retire”.

Y ratificando que no se fue de Junior porque ‘Bolillo’ Gómez lo mandó al equipo de suplentes, Quintero cerró el tema hablando de las metodologías de los técnicos veteranos y de otra época: “Que digan que fue por ser suplente o no ser suplente, porque me sacó de una práctica. No tiene sentido. ¿Será que están acostumbrados a tener jugadores así?”.