Juan Fernando Quintero, después de que revelara las verdaderas razones de su salida de Junior (que tienen que ver con el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez), quiso despedirse por lo grande de la afición juniorista, pero por poco termina acabado por los comentarios de la hinchada que está dolida por su decisión de abandonar el equipo.

“Gracias a toda la familia Char, a todos los compañeros y al ‘staff’ técnico y médico con los que compartí. Gracias hinchada del junior, barranquilleros y todos sus alrededores. Ese cariño lo guardo en mi corazón”, fue el escrito que dejó Quintero en su cuenta de Instagram, el cual no cayó muy bien entre los amantes del club que le reclamaron por el desplante al marcharse antes de que finalizara su contrato (diciembre de 2023).

Aparte de ese recado, el futbolista de 30 años de edad concluyó en su texto que su decisión era un “hasta pronto amigos”; sin embargo, este sonó a frase de cajón, ya que evidentemente no tendrá retorno a las toldas ‘tiburonas’, aun más, porque los aficionados no están muy a gusto con su determinación.

Acá, el video y el mensaje de Quintero para despedirse de los junioristas:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Fernando Quintero (@juanferquinterop)

Luego de su ‘post’, Quintero recibió un contragolpe de comentarios que iban en contravía de lo expuesto en el video de sus mejores momentos en la escuadra que actualmente dirige ‘Bolillo’ Gómez.

“¿No te dio pena como te expresaste en la entrevista que te hicieron en Win Sports? Se notó que desde hace rato no querías estar en el equipo. Suerte y no vuelvas nunca”, “las cosas como son: sales por la puerta de atrás, un Matías Fernández más”, “solo viniste a jugar con la hinchada”, “¿y tienes el coraje dizque despedirte así tan fresco?”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Quintero en su publicación, que definitivamente no cayó muy bien que digamos entre los amantes del equipo ‘tiburón’.

Cabe anotar que el DT Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez se mostró sorprendido, al igual que la afición, por la renuncia de Juanfer’, aunque terminó revelando cuál fue la razón de la salida repentina del jugador campeón de Copa Libertadores con River Plate, de Argentina.

Vale destacar que en relación con su retiro del club rojiblanco, Juan Fernando Quintero dejó entrever que tendría otra versión de los hechos.