Este lunes 10 de julio, Juan Fernando Quintero Paniagua rompió el silencio y contó la otra parte de la historia sobre su salida de Junior, después de las polémicas declaraciones del ‘Bolillo’ Gómez.

En entrevista con Win Sports, el volante creativo entregó sus motivos para decirle adiós al equipo ‘Tiburón’, dejándole un recado al estratega antioqueño con quien apenas compartió unas cuantas semanas de trabajo.

“Yo no encajo, es simple. Un mes antes de la pretemporada yo les digo: ‘¿Qué quieren hacer? Yo voy a traer a mi familia acá, a conseguirle un colegio a mi hija y estoy enfocado al 100 %’. Me dicen: ‘Usted está en el proyecto’… Se especula mucha cosa en Junior, de que el jugador que iba, iba a robar, como se dice en el dialecto que tenemos en Colombia. Yo en ningún momento fui a robar, fui a ser feliz y no me traicionó a la hora de jugar fútbol”, dijo.

‘Juanfer’ Quintero y las ofertas sobre su futuro: ¿Millonarios es opción?

Quintero, de 30 años, fue claro al decir que prefirió a Junior en vez de Flamengo, dando a entender que aún es un jugador con mercado. Sin embargo, ante la pregunta concreta, el creativo evadió el tema y señaló que tiene opciones en el exterior, pero que no le cierra las puertas a otro club en Colombia.

“Estoy abierto a cualquier cosa, tengo que sentirme bien, siempre hay propuestas de cualquier parte del mundo, estamos en un mercado abierto en el que espero tomar la mejor decisión”, señaló.

De hecho, el futbolista exPorto se refirió al rumor de una posible llegada a Millonarios, equipo cuya relación con las directivas y cuerpo técnico es muy buena.

“Hablar de Millonarios hoy no es real. El doctor Serpa es un fenómeno, tenemos muy buena relación, lo que se ve en Millonarios es diferente, es un equipo que ha demostrado que ha evolucionado”, precisó.

Asimismo, Quintero Paniagua fue contundente sobre un posible regreso a River Plate, al asegurar que ya hizo historia con el club y que no cree que sea oportuno vivir una nueva etapa en la ‘banda cruzada’.

😎🔥”Estoy escuchando ofertas, hoy en día tengo no lo niego (…) Yo amo a River y espero que ganen el campeonato” Juan Fernando Quintero, futbolista colombiano.@SaqueLargoWin pic.twitter.com/IOm36pdSh5 — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 10, 2023

Por último, el ’10’ colombiano habló de su retiro e indicó, nuevamente, que en 3 o 4 años planea colgar los guayos. Su objetivo es ser director técnico, dirigente o dueño de un equipo.