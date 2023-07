Atlético Nacional no pasa por buenas horas, mucho menos goza del apoyo de sus hinchas, a nivel interno las cosas no parecen estar bien y se refleja en episodios como la sorpresiva salida de Paulo Autuori, a pesar del apoyo de los directivos. Y cuando los jugadores son los que hablan y aceptan las cosas de esta forma, se destapa más lo que pasa dentro del club.

Y el que habló, a casi 3 semanas de perder el título de Liga contra Millonarios y a un par de días de iniciar el segundo semestre, fue el defensor Juan Felipe Aguirre. Lo hizo en una rueda de prensa oficial y mostró una autocrítica muy grande, también expuso que algunos de sus compañeros no estaban bien enfocados.

(Lea también: Atlético Nacional y sus refuerzos: lo que se sabe a una semana de empezar la Liga)

Juan Felipe Aguirre reveló lo que pasó con Nacional antes de la salida de Paulo Autuori

En una sola respuesta, Aguirre dejó entender que no es bueno estar cambiando de técnicos y proyectos, por eso lo que dijo empezó apuntando hacia adentro a jugadores y directivos:

“Es muy importante y siempre he pensado que son muy valiosos los proyectos y se ha visto en grandes equipos que los mantienen 1 o 2 años”.

⚠️ El importante mensaje que dejó Juan Felipe Aguirre en la rueda de prensa de @nacionaloficial. Cada quién saca sus propias conclusiones. pic.twitter.com/Rlz1iIkqfw — Gustavo López (@guslopezinfo) July 13, 2023

Además, el defensa dijo los beneficios que le traería al plantel de jugadores que se mantenga un mismo cuerpo técnico, a pesar de que se den malos resultados: “El jugador se siente bien porque le tiene una confianza el técnico, el cuerpo técnico y sabe quién lo respalda, sabe cómo se entrena y cómo se trabaja”.

Pero la declaración más fuerte llegó cuando Aguirre habló de lo que faltó en todos los jugadores, manifestando que ellos fueron grandes responsables de los malos partidos y fracaso en Liga BetPlay I-2023:

“Cambiar y ser más humildes dentro del ambiente en la cancha. Cuando hay una corrección, cuando necesitamos la capacidad de saber que estamos mal, [para saber] en qué nos estamos equivocando. Poder asumirlo y cambiarlo. Muchas veces, durante el torneo, pasaba eso y no teníamos esa humildad. Nos llenábamos de egocentrismo, soberbia y no aceptábamos una crítica o una corrección. Y el fútbol es de 11 que están en la cancha, más los que están afuera, más los que no convocan”.

Y hubo una parte en la que Juan Felipe Aguirre se refirió al individualismo de algunos jugadores y eso da para pensar que dentro del grupo hay identificados algunos comportamientos que los perjudicaron: “Es en equipo y no es tenis, que es individual. Si no hay esa cohesión, no se va a lograr nada”.

Lee También

La autocrítica, bastante directa y sincera, terminó con una reflexión sobre el cambio de técnicos y la responsabilidad de los futbolistas en eso: “Todos son muy diferentes, pueden traer cualquier técnico de afuera, extranjero o de acá. Todos van a hacer cosas diferentes porque tienen su esencia. Lo importante es replantearse, saber qué hizo mal, qué hizo bien y poder corregirlo”.

Tal vez sea lo que necesita Atlético Nacional para recuperar el buen ambiente, aunque algunos piensan que solo llevará a que se destape la división del grupo. Habrá que ver si las palabras de Aguirre traen consecuencias y cuáles.