Edwin Cardona llegó al América de Cali, después de algunas dudas e incertidumbre por la demora en la confirmación de la transferencia desde Racing de Avellaneda. Y aunque dijo que tenía la cabeza puesta en su nuevo equipo, no dejó pasar la oportunidad para hablar de Atlético Nacional.

No se puede dejar de lado que el volante dijo abiertamente que quería volver a jugar en Colombia con el equipo verde paisa, porque es el que lleva en el corazón y esperaba que sus palabras sirvieran para acercarlo. Pero el presidente del club, Mauricio Navarro, dijo que no estaba en los planes y dejó entender que no había ninguna opción:

“No es ninguna posibilidad. No lo hemos considerado ni por valores ni su presente. No está dentro de las posibilidades”.

Edwin Cardona le respondió al presidente de Nacional

Después de confirmar la transferencia, ya que Racing América y el entorno del futbolista cerraron los detalles restantes, Edwin Cardona dio una entrevista en Win Sports y puso condiciones para referirse a algunos temas. Pero también empezó a mandar mensajes a quienes hablaron de su pasado en Argentina: “La gente que habló, no sé qué pueda pensar. Pero yo voy a hablar en el campo de juego. Puede ser mi única entrevista así, porque solamente quiere demostrarlo”.

💥👹 “Estoy enfocado en América, estoy agradecido con toda la gente, el club hizo una labor muy grande, si mañana caigo me voy a volver a levantar”, Edwin Cardona, jugador de América.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/dAUQmNVwH5 — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) July 17, 2023

El directivo del ‘Verdolaga’ no solo había hablado del nivel del potente volante, también mencionó temas económicos, por lo que Cardona respondió así a Navarro y a periodistas que hablaron de los valores de contratación:

“Acá no vengo por dinero, no firmé un contrato, como lo están diciendo muchos periodistas por ahí, sobre lo que me voy a ganar. No es cierto, es totalmente falso y el que quiera preguntar lo que me voy a ganar, si quiere, se lo digo, no tengo problema. Públicamente, no lo voy a decir, pero si quiere, que venga y me lo pregunta”.

Y en una afirmación que también responde al tema económico, dando prioridad a lo personal y familiar, Cardona volvió a dejar un mensaje en el aire para que lo entiendan los interesados: “Si fuera por dinero, optaba por otras opciones, porque tenía cosas para irme para Arabia, para Europa. La gente no sabe por qué me quedé acá, pero soy una persona de códigos y me voy a guardar eso”.

Como eran tantas respuestas con vainazos e indirectas, una pregunta de la periodista Sheyla García, que es muy cercana a la familia del jugador y también está relacionada con Nacional, llevó a la mención que despejó dudas y dejó la responsabilidad en el presidente del club paisa que no haya llegado a ese equipo:

“Lo de Nacional lo dejo a un lado, no es tema mío. Le deben preguntar a la persona que dio en el momento sus declaraciones. Siempre estuve dispuesto, pero ahorita estoy enfocado en el América y muy agradecido con toda la gente”.

Aunque dijo muchas cosas, incluidas algunas sobre periodistas que hablaron de su situación privada y familiar, Edwin Cardona fue duro con lo que, según él, pasó con Atlético Nacional. Así desencadenó todo tipo de respuestas de los hinchas sobre el club y el presidente, a pesar de que dijo que solo quería referirse al América de Cali.