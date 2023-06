La serie final entre Millonarios y Atlético Nacional ha tomado gran relevancia en Colombia, pues es la primera vez que estos dos clubes se enfrentan para definir un título de liga.

(Vea también: “Me voy”: figura de ESPN armó pataleta en vivo por final de Nacional y Millonarios

Como es normal, varios canales deportivos del país han basado su espacio televisivo en lo que concierne a la previa del duelo. Sin embargo, esto no parece agradar a todos.

“Dios mío que pase esa final Nacional vs Millonarios rápido, lo aburridor que están en Win Sports con eso”, dijo un usuario de redes sociales.

Además, mencionó a la comunicadora, de ella dijo que “salía hasta en la sopa”, cosa que no le habría agradado a la nortesantandereana.

Dios mío que pase esa final Nacional vs Millonarios rápido,lo aburridor que están en @WinSportsTV con eso.

Primero q todo @SheylaGarcia07 sale hasta en la sopa,segundo sale ahora un periodista q está con ella a decir q este partido era como ver Boca vs River y Real vs Baeza😒

— arleyazren (@arleyazren) June 21, 2023