La final, que empezará a disputarse entre Millonarios y Nacional, en la noche del miércoles 21 de junio en el Atanasio Girardot, ha tenido todo tipo de ingredientes y muestras de la rivalidad que hay entre estos equipos e hinchadas. Y como se ha vuelto tradición en el FPC, el ruido de la pólvora se hace presente a las afueras de las concentraciones de los equipos visitantes.

Aunque los jugadores le quitan importancia a este tipo de acciones y estrategias para desconcentrarlos o afectarlos, la que se quejó fue la periodista Andrea Guerrero. Sus palabras llegaron en el programa ‘Primer Toque’ de Win Sports, con molestia y reflejando que fue bastante ruido el que se escuchó a las afueras del hotel en el que esperaba descansar previo a la jornada de la final.

(Lea también: “Así está de asustado”: hincha de Nacional provocó a Gamero en iglesia de Medellín)

Según se informó, entre la noche y la madrugada del día de la final hubo un numeroso grupo de aficionados del equipo ‘Verdolaga’ a las afueras del Hotel Estelar Square, lanzaron gran cantidad de pólvora para que el plantel ‘embajador’.

Mientras hablaban de la gran final, la periodista Liliana Salazar anticipó que Andrea Guerrero tenía una historia para contar, de la noche anterior, que la tenía incómoda y molesta: “’Andre’, cuenta la anécdota de la noche”. Y en ese momento la integrante del Canal RCN, de RCN Radio y de Win Sports, se desahogó:

Ante la pregunta de su compañera, Samuel Vargas prefirió no comprometerse: “No más palabras”. Salazar intentó alargar la historia, además de confirmar que su compañera estaba molesta: “¡Qué susto!”.

Mientras tanto, Guerrero siguió quejándose del ruido, sin dar detalles de lo que vivió: “Resulta, que hubo un ruido que no me dejó dormir, pero hasta las 5 de la mañana”. “¿Era una fiesta?”, preguntó la misma Liliana, además de que Tito Puccetti le metió humor a la conversación: “¿Era un matrimonio, tal vez?”.

Pero Liliana Salazar volvió a intervenir para hacer caer en cuenta a su compañero que estaba lejos de adivinar el origen del ruido: “¿Matrimonio un martes?”. Después de dejar la incógnita por un rato, Andrea Guerrero dijo con tono alto: “¡No, era pólvora!”.

(Lea también: Lecciones para hinchas de Gómez y Mackalister antes de la final Nacional vs. Millonarios)

Ante eso, Puccetti dijo que siempre se gastan mucho dinero en la pirotecnia y otro tipo de métodos para afectar al visitante, pero no siempre influye en lo que pasa en la cancha. Mientras que Andrea dio más detalles de su experiencia:

“Empezó a sonar pólvora y pensé que me estaban tocando la puerta, porque sonaba pasito, tipo 10 de la noche. Yo me paré y no vi a nadie. Pero después, fue un concierto desde las 10 de la noche, imagino la plata que les debe costar eso. Y fue hasta las 5 y punta de la mañana. No era pólvora de fuegos artificiales, era en la que suena como estruendosa y que uno pregunta ‘¿Qué pasó acá?’…”