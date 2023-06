Alberto Gamero volverá a dirigir una final con Millonarios, después de la que jugó contra Deportes Tolima y la perdió en la Liga BetPlay I-2021 y de la que ganó en la Copa BetPlay 2022 contra Junior. Y como en el pasado ya supo ganar un título al mismo Atlético Nacional, en el primer semestre de 2018, se mostró seguro de su equipo y de lo que puede hacer con sus herramientas.

Y en la rueda de prensa oficial que se llevó a cabo un día antes de la ida de la final de esta Liga BetPlay I-2023, a jugarse en el Atanasio Girardot de Medellín, se habló mucho del miedo, temor, respeto y confianza que hay desde los ‘embajadores’ para uno de sus más grandes y duros rivales.

Rueda de prensa de Alberto Gamero previo a la final Nacional vs. Millonarios

Una final especial por el rival y por lo hecho en el semestre:

“Estamos aquí porque hemos hecho méritos, como también los ha hecho Nacional. Somos los finalistas y hemos hecho méritos para estar aquí. Ahora vamos al examen final, contra un gran equipo y veo a mi equipo metidito, concentrado y con optimismo de pelear esta estrella”.

No hay susto por la ausencia de Juan Pablo Vargas, está Jorge Arias

“Siempre he dicho, cuando un jugador se va no podemos preocuparnos por una ausencia, porque es obligatoria. A Juan, todo el mundo lo conoce, es un jugador estandarte para nosotros y por algo, creo, que es el único mundialista que está jugando. Es un tipo de jerarquía, cuando está Juan, el equipo se siente cómodo, pero hemos tenido a un jugador como Arias, que nos ha dado una mano importante de lateral y de central. No tengo susto, estoy tranquilo”.

Alberto Gamero sale a proponer en las finales y está tranquilo:

“No solamente desde el 2018, cuando salimos campeones aquí [con Tolima contra Nacional]. Siempre he tenido algo con mis equipos y es que salgo a jugar, salgo a proponer y no me salgo a esconder. Ha sido la mecánica de mis equipos, hemos sacado muchos puntos de visitantes, porque salimos a jugar. Nacional es un equipo con muy buenos jugadores, un equipo grande, pero tengo la tranquilidad de tener un gran equipo para pelear esta final”.

¿Revancha para Gamero y Millonarios por la eliminación en la Copa Libertadores 1989?

“Fue un partido de Copa Libertadores, creo que eran 2 grandes equipos, los mejores equipos colombianos y hoy vamos a disputar un título. Siempre he tenido la tranquilidad de que me siento seguro con lo que estoy entrenando, me siento seguro con mi equipo, temor y miedo, nunca voy a tener. El equipo tiene que ir a jugar como me gusta, a proponer, a divertirse, a jugar una final. Hay 18 equipos eliminados, 2 clasificados y tienen que disfrutar eso, las finales son para disfrutarlas y jugarlas”.

Millonarios no es favorito contra Nacional

“Cuando vas a jugar contra Nacional, nunca te puedes sentir favorito. Tenemos confianza en lo que estamos haciendo, nos sentimos con la capacidad para pelear la final, pero no podemos demeritar que vamos a enfrentar a un buen rival… El sábado va a haber un campeón, vamos a buscar que seamos nosotros, pero son 2 equipos que hicieron buen torneo, pelearon la Liga y hoy están disputando la final”.

El Millonarios de Alberto Gamero no cambia la idea de visitante, ni en una final:

“Les doy las herramientas para que entren a la cancha y sepan con quién van a jugar y los movimientos del rival. Pero tenemos un trabajo y una idea que no vamos a cambiar. Este equipo, de local o visitante, nunca cambia y siempre tratamos de proponer lo que queremos; tener el balón. Si tenemos el balón, no vamos a preocuparnos por el rival, porque ellos son los que tienen que quitarnos el balón a nosotros. No vamos a cambiar en nada, vamos a hacer lo que estamos haciendo en todos los partidos y a salir a jugar el partido”.

¿Cómo está la salud de Alberto Gamero?

“¿De salud? Mejor, mejor. Tengo como 3 días de tos y no he podido estar bien. Pero ya bastante mejor, gracias a Dios y muchas gracias por preguntar”.

No influye que se inicie la llave en Medellín y termine en Bogotá:

“Jugar de visitante no quita nada, es un partido a 180 minutos, mucho más con esta clase de rivales. Tenemos pensado llevarnos un buen resultado para Bogotá, pero aquí y allá va a ser el mismo partido. Nacional es un equipo que sale a jugar y a proponer, no va a cambiar nada en estos partidos por la localía”.

¿Por qué no poner 3 volantes de control y marca en el medio?

“No lo voy a hacer, si lo hago estoy traicionando lo mío y yo vengo aquí con lo mío. Somos el segundo equipo con más goles en el fútbol colombifano y no puedo irme para atrás”

Estas fueron las frases claras y directas de Alberto Gamero sobre lo que hará con Millonarios, la visión que tiene de Nacional como rival y lo que espera que pase en la definición de la Liga BetPlay I-2023.