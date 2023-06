Sebastián Gómez y David Mackalister Silva tienen muchas diferencias; la edad, la ciudad en la que crecieron, sus estilos de juego, los colores que representan y la pasión por sus respectivos equipos. Pero esta final entre Nacional y Millonarios ha mostrado que los une el deseo de que el fútbol vuelva a ser una fiesta y no una guerra, así lo dijeron en la rueda de prensa oficial previo a la ida.

Con la vehemencia, ganas e intensidad que expone en el terreno de juego, ‘Seba’ habló a los hinchas de todo el país, no solo a los del ‘Verdolaga’, para que entiendan la importancia del fútbol en paz. Y con la tranquilidad y sencillez de su juego en el campo, ‘Maca’ también se expresó e hizo un llamado para entender que es un juego y no hay más allá de lo que pase en la cancha y en cada tribuna.

Gómez, de 27 años y una carrera que lo tuvo en Leones y después llegó a Nacional, habló claro a los aficionados en general:

“Quiero hacer una invitación a todo el país para que vivamos la fiesta de fútbol en paz, porque ese viene siendo el partido más importante, que todo el mundo logre entender que el fútbol es un espectáculo. Si tenés la camiseta de Millonarios y Nacional, eso no puede generar violencia o atacar al otro, porque en el partido pasan cosas, nos decimos cosas, pero seguimos siendo gente de fútbol y es lo más importante, que no haya violencia y que todo el mundo se comporte como tiene que ser y que demos un ejemplo como país”.

Mackalister, con 36 años y una larga trayectoria por Deportivo Pereira, Bogotá F.C., Real Cartagena, Deportes Tolima, pero con 3 etapas diferentes en Millonarios, habló de esta rivalidad desde la familia y su entorno:

En la rueda de prensa, el capitán de Nacional destacó que él está cumpliendo su sueño de niño, pero lo más importante es que logró salir adelante para cumplirle a sus papás. El referente de Millonarios fue más espiritual, agradeciendo a Dios porque el fútbol le ha permitido vivir un partido más de este tipo.

Eso sí, la presión y el compromiso lo tienen, cada uno a su estilo y así se notó con la vehemencia de Gómez: “Tenemos la mejor hinchada, que nos exige, pero tenemos que saber sortear los momentos y estamos en proceso de aprendizaje. La presión te hace mejor, mejores jugadores y personas, uno va a prendiendo a lidiar con eso”. Mientras que Silva lo toma como un compromiso muy importante, después habrá tiempo para pensar en la Copa Sudamericana y el último juego de la fase de grupos: “Quiero disfrutar esta final, no se juega todos los días, hay que darle importancia a lo que uno va enfrentando y es esta final. Al final miraremos lo que va a ser la Sudamericana”.

El buen fútbol, por lo menos respetando la historia y el estilo de cada equipo y de sus técnicos, es una promesa de los capitanes y Sebastián Gómez lo dijo así por el lado de Nacional: “Va a ser una final muy bonita, el ADN de Nacional es jugar bien, nosotros nos preocupamos por la identidad del equipo y hemos crecido en muchas cosas que nos tienen en la final”. Y David Mackalister Silva hizo lo mismo, sobre todo porque es una de las incógnitas sobre este largo proceso de Alberto Gamero: “Las veces que hemos venido [a Medellín], ha sido a proponer y a jugar. Y la plaza es motivante, es un ambiente de fútbol, que motiva y representa a nuestro país y lo que sentimos como fútbol. Es lo que tenemos que disfrutar”.

Y el mensaje más importante, el de vivir el fútbol en paz y sin violencia, lo tomaron como bandera los dos capitanes, ‘Seba’ Gómez le habló a todo el país y expresó que no se entiende por qué no hay hinchas visitantes:

“Tenemos que reflexionar como país, porque dicen que la pelota no se puede manchar y me parece que tenemos que crear esa consciencia de saber que es solo un partido de fútbol. A todos nos apasiona y nos gusta, pero eso no puede jugar ni arriesgar la vida. Si queremos crecer, tenemos que ser conscientes de lo que vamos a enseñar a nuestros hijos, porque seguirá pasando de generación en generación”.