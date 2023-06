En la rueda de prensa previa a la final del primer semestre del rentado local, Paulo Autuori habló sobre su rival y estudió el presente de su club.

Atlético Nacional y Millonarios se jugarán una de las finales más importantes del FPC. Los dos clubes más importantes del fútbol colombiano se medirán frente a frente por una nueva estrella.

Previo al duelo de ida ante Millonarios, que se jugará en el Atanasio, Autuori mencionó: “Vamos a enfrentar un equipo muy fuerte, que practica seguramente un fútbol de mejor calidad en Colombia. Está en un proceso de 3 años con ideas claras y en busca de un título para coronar todo este proceso. Nosotros vamos a trabajar para ser más afortunados y en un proceso de 3 meses lograr un título en el torneo gracias a estos obreros (los futbolistas) y añadirlo a la Superliga, a la clasificación anticipada en Libertadores y la incorporación de jóvenes en la plantilla”.

Además, habló del duelo de ida y de lo que tendrá que hacer Atlético Nacional. “Contesto con una palabra: equilibrio. Hay que ser un equipo equilibrado. He participado en finales con 2 partidos y más que sacar adelante el título como local, lo tendremos afuera. Debemos ser equilibrados. Solo algo atípico debe pasar para salir del equilibrio. Equilibrio, razón, emoción, eficiencia y eficacia”, dijo él.

“Para mí, no pesa nada. Tengo un grupo de jugadores y no me importa si uno tiene 40 años y el otro 17. Son jugadores que trabajan a diario y en los que confío. El mensaje está respaldado por actitudes. Todos han jugado y eso es importante para el fútbol colombiano. Los jóvenes son importantes como los referentes con recorrido. La mezcla puede ser explosiva. Procuramos tenerla pero estamos con tiempo corto y hemos logrado llegar acá por obra de ellos”, finalizó Autuori hablando de los jóvenes jugadores de su plantel.