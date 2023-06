Este miércoles 21 de junio se jugará la final entre Atlético Nacional y Millonarios por la Liga BetPlay 2023-1. Desde temprano, las redes sociales se inundaron de mensajes de aliento de hinchas ‘verdes’ y ‘azules’. En la oleada de publicaciones llama la atención la presencia de ‘El fuicioso’, seguidor del club paisa que falleció el 5 de marzo de 2022.

El recordado video que hizo popular al aficionado fue grabado en 2015, en Medellín. Al hombre, que era habitante de calle, le preguntaban sobre la infidelidad pero él decidió mostrar su amor por el ‘rey de copas’ y, enérgicamente, le envió suerte al club de sus amores.

El hombre vivía con su pareja en Bello, norte del Valle de Aburrá, y en esa zona sufrió un accidente. Según le contó la mujer a Telemedellín, él se cayó en una canalización cercana a una de las vías del metro de Medellín y su cuerpo fue encontrado después por el CTI de la Fiscalía.

Días antes de morir, Betancur le dio una entrevista al noticiero de ese canal. Allí, el recordado hincha de Nacional le pedía a la Alcaldía de Medellín ayuda para él y su pareja.

“Yo le pido mucho a la Alcaldía que me ayude, que me colabore. Estamos en la calle, me duele mucho”, dijo ‘El fuicioso’ en ese entonces.