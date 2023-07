Edwin Cardona estuvo como invitado en el programa de Win Sports de este lunes 17 de julio y allí protagonizó un encontrón con el comunicador, luego de que él le preguntara sobre las supuestas cláusulas —al parecer, de disciplina y comportamiento— que tiene su contrato con América de Cali.

El futbolista de 30 años aseguró que no firmó ninguna condición con el club y que muchas veces los periodistas, en este caso Jhon Jairo Miranda, “señalan sin conocer”.

Ante ello, J.J. Miranda indicó que fue el presidente del América, Tulio Gómez, quien habló de la presunta cláusula para concretar el flamante fichaje del fútbol colombiano.

Sin embargo, Cardona Bedoya aprovechó el espacio para reclamarle al comunicador de Win Sports por la información que dio, argumentando que su familia se vio afectada.

“Con respeto, cuando estaba sonando para el América de Cali, dijiste cosas familiares que duelen, no sabías qué pasaba detrás de mí. En Argentina pasaron cosas que me las voy a guardar, lo único que sé es que sufrió toda mi familia, tú sabes lo que dijiste, no te lo digo con rabia, el día que te vea te voy a dar la mano normal”, dijo.

Y agregó: “A veces, es bueno medirse en palabras porque tenemos hijos. No te conozco, te conozco por el trabajo que haces, pero lo que dijiste duele un poco… En Racing nunca me equivoqué, nunca tuve un problema y el que tuve estaba con mi esposa, entonces no fue como lo manifestaron. Estoy tranquilo, pero sí duele que digan cosas que no son”.

De hecho, el exjugador de Boca Juniors y Atlético Nacional indicó que acepta las críticas cuando su desempeño en el terreno de juego sea bajo, haciendo énfasis en que América de Cali es todo un reto para él.

“Cuando empiece a jugar y no esté al nivel del club, ahí sí acepto todo lo que digan, lo digo con mucho respeto, no es nada personal. Lo tomo como un reto, un esfuerzo y una nueva oportunidad para demostrar que están equivocados en lo que dicen“, precisó.

💥👹 “En Racing nunca me equivoqué, nunca tuve ningún problema, si no demuestro que estoy al nivel del club ahí sí acepto lo que a veces dicen”, Edwin Cardona, jugador de América.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/PzHpu2ZkhP — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 17, 2023

Edwin Cardona: periodista de Win Sports respondió a reclamo en vivo

Acto seguido, Miranda tomó la palabra y le explicó a Cardona que nunca se ha metido con la vida personal de un futbolista y que sus críticas únicamente han sido con base a su rendimiento deportivo.

“No me conoces, yo tampoco te conozco, pero aprovecho para darle un cierre al tema. Primero, nunca me he metido con la parte personal, jamás hable de ti como persona, nunca hablé de situaciones ajenas al fútbol… Cuando hablaron de tu llegada al América dije que no creo que América necesite a alguien como Edwin Cardona y lo sigo creyendo, porque creo que la forma de juego del América es diferente a lo que, para mí, necesitan reforzar”, señaló.

Incluso, el periodista indicó que va a revisar detalladamente sus palabras y, si es necesario, le ofrecerá disculpas en dado caso que se haya metido con su familia.

“Voy a revisar qué dije, si dije algo que te hice sentir mal o que afectó tu entorno, te presento disculpas porque jamás he hablado de lo personal de nadie y menos de los futbolistas que no conozco. Me referí en tema futbolístico, si te afectó te presento disculpas“, agregó.

Finalmente, Cardona bajó las revoluciones y manifestó que “nada es personal”, y que su único foco está en entrenar bien para alcanzar su mejor nivel con América de Cali.

“Tranquilo, no es nada personal, eso sirve motivación, para cada día entrenar más y esforzarse más”, concluyó.