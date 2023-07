Edwin Cardona llegó al América de Cali de forma sorpresiva y uno de los que más reacciones ha tenido es Carlos Antonio Vélez, pero no por lo que puede aportar el jugador al equipo de Lucas González o por lo que puede ser este regreso para el FPC. El señalamiento del periodista es sobre el tema político en la ciudad de Cali y el entorno de la Selección Colombia.

Como siempre, el periodista aprovechó su espacio de opinión en el programa ‘Planeta fútbol’ de Antena 2 para hacer crítica y manifestar su lectura de las situaciones del fútbol. Pero lo que dijo no se limitó al jugador o el equipo en cuestión y por eso dejó varios puntos para tocar.

Como “rara” calificó la llegada de Cardona al ‘escarlata’ el comentarista de Win Sports, RCN Radio y Canal RCN. Pero esto lo dijo basado en lo futbolístico, porque en lo político le dio una explicación más normal y señalando que Tulio Gómez espera sumar votos para llegar a la alcaldía de Cali en las elecciones de final del año:

Y en medio de la lectura política, asumiendo que el volante le sumaría votos al máximo dueño del América de Cali en su aspiración, Vélez también dio a entender que Cardona se beneficia sin tener los méritos: “Al que más le sirve la contratación de Carona, por ruido, es a don Tulio. Después, a Cardona, porque estaba en dique seco, siendo rechazado por Racing”.

Se presentía que en algún punto el comentarista iba a tocar el tema de la Selección Colombia, de James Rodríguez y de Néstor Lorenzo. Eso pasó rápido y sus palabras fueron duras:

“Me asusta cuando Tulio dice: ‘A través del América, Cardona puede llegar a la Selección’. ¡No, no, no! A ver, papá, ya, ya, ya… Es suficiente con que llamen a James sin jugar, que no participe nunca en competencia y lo llamen. Es suficiente con que llamen a Yerry Mina”.