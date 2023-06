Vanessa Córdoba custodió la portería verdolaga en la derrota 4-0 de visitante frente a Independiente Santa Fe en el partido de vuelta de la fase semifinal, resultado que dejó a las ‘cardenales’ en la máxima instanciaporque el choque de ida había terminado 1-1.

Las anotaciones de la contienda disputada en el estadio El Campín de Bogotá fueron obra de Liana Salazar (12’ y 43’, ambos de penalti); Lucero Robayo (54’, de larga distancia) y Sofía García (57’, tras tiro de esquina).

Sin embargo, el duro golpe no fue tal para Vanessa Córdoba, hija de Óscar Córdoba, exguardameta de la Selección Colombia y actual comentarista en el canal ESPN.

La joven de 28 años de edad asistió a la rueda de prensa posterior al cotejo y con sonrisa de oreja a oreja aseguró no sentirse mal por culpa del marcador, con el que Independiente Santa Fe se instaló en la final de la Liga Femenina, instancia en la que enfrentará al América de Cali, que dejó en el camino al Deportivo Pereira.

Para Vanessa Córdoba, caída 4-0 de Nacional ante Santa Fe pudo ser peor

La arquera atendió a los medios de comunicación contando una enseñanza que le dejó su padre “Mi papá nunca llegó a casa triste y su filosofía siempre fue decir: ‘Hoy es el mejor día de mi vida’ y me lo terminó de enseñar cuando mi abuelo murió”.

Y agregó que basándose en ese principio, no se puede sentir mal por lo sucedido en la cancha: “Si él me lo dijo ese día, el 4-0 no me va a arruinar el día”.

Además se mostró aliviada debido a que la derrota no fue más abultada, pues ya tenía un antecedente más duro:

“Aquí ya me habían hecho 6 con Equidad, así que podría ser peor… Esto es más que fútbol y hace que lo disfrute un montón”.

Por último, dijo estar satisfecha con su labor y le restó importancia a la derrota: “Fue un día fantástico con un resultado que no quería, al que uno tanto le teme. Pero fue más el susto al golpe que el golpe en sí. De esto no nos vamos a morir”.

En video, sus declaraciones, compartidas en Twitter por ella misma: