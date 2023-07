En el mundo del fútbol, la edad suele ser considerada como un factor determinante. Sin embargo, hay ocasiones en las que aparecen personas dispuestas a romper con los estereotipos y demostrar que el amor por el deporte no tiene límites de tiempo.

Es el caso de Freddy Gutiérrez Nieves, un abogado de Valledupar de 61 años, quien el pasado 8 de julio nos recordó que el fútbol se puede disfrutar en cualquier etapa de la vida.

(Vea también: Ladrones atracaron a ciclistas que estaban en evento deportivo: “Es la vida o un celular”)

El reconocido profesional del Derecho ingresó como titular con su equipo Sultanes FC, en el partido frente a Equipo Azul, por la fecha 11 del Campeonato de la Primera C del fútbol colombiano.

A pesar de sus más de 60 años, Gutiérrez estuvo presente en el terreno de juego durante 20 minutos, dejando una huella en su equipo y en aquellos que presenciaron su actuación. “Me sentí bien porque yo vengo trabajando con los jóvenes en los entrenamientos normales, incluso alcancé a bajar 7 kilos en ese proceso, ya tengo el carnet así que voy a seguir jugando”, dijo Gutiérrez, quien es reconocido como un destacado defensor en el ámbito judicial.

‘ME PEGARON DURO’

Los 20 minutos que Gutiérrez jugó en el partido disputado en la cancha sintética José Fernando Cuadrado del barrio Las Flores fueron intensos, enfrentando a jóvenes rivales que no le dieron tregua. Incluso, tuvo que abandonar el campo debido a una lesión.

“Los jóvenes me pegaron duro, al punto que salgo por lesión, todavía estoy hinchado”, dijo Gutiérrez que actúa como centrodelantero regularmente en los torneos post-50 de la ciudad, pero que cuando contaba con 20 años tuvo la oportunidad de probarse en el América de Cali. “Me vine a ver una novia que tenía en Valledupar, no me presenté el día citado y me devolvieron, me dijeron que ya no viajara”, afirma Gutiérrez.

(Lea también: Barra del Deportivo Pereira lo volvió a hacer y se fajó con impresionante tifo a su DT)

El abogado también es el fundador y líder de Sultanes FC, un club que en 2022 se destacó como revelación del torneo organizado por la Difútbol y ahora está decidido a continuar su trayectoria ascendente. “El objetivo es clasificarnos. Hay una posibilidad. Al quedar expulsado Equipo Azul queda un cupo para pelear ahí”, reseña Gutiérrez. Para así darle un equipo profesional a la ciudad, tras la desaparición de Valledupar FC.

EL ABOGADO DE DIOMEDES

Con una carrera de 34 años como litigante, Gutiérrez ha enfrentado casos complejos y demostrado su habilidad y compromiso en el ámbito legal. Entre sus clientes se destacan las defensas a Diomedes Díaz, por el sonado caso de fuga de presos, y a Alfredo Carrascal Carrascal, a quien condenaron por un homicidio que no cometió y la Corte revisó la sentencia dándole la razón a Gutiérrez.

(Puede leer: Vocalista de La Zona 8 criticó canción ‘La falla fue tuya’, de Diomedes Díaz: “Es machista”)

Más allá de su destacada trayectoria profesional, Gutiérrez dejó un mensaje claro para las generaciones futuras: nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños y hacer lo que te apasiona. “Quiero seguir haciendo lo que a mí me gusta: el fútbol, y de paso ser ejemplo para los jóvenes, porque muchos cuando tengan mi edad ni caminarán. Que sí se pueden lograr las cosas cuando se hacen con disciplina”, recalcó.