A través de un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, Laura Hamburger, vocalista de la agrupación La Zona 8, criticó la canción ‘La falla fue tuya’ de Diomedes Díaz, al considerar que su letra es machista.

Según la intérprete, aunque le gusta la obra musical, no está de acuerdo con que exprese que la infidelidad cometida por hombres es “normal” y en las mujeres sea visto como “lo peor del mundo”, por lo que hizo una encuesta para conocer si más personas pensaban igual que ella.

“A ver, los leo. ¿ En los hombres es normal, pero en las mujeres es lo peor del mundo? Objeción”, escribió Laura Hamburger al publicar el video en sus redes sociales, en el que dice que es “la canción más machista que he escuchado, pero me gusta. A ver mujeres, ¿están de acuerdo conmigo? La letra no tiene validez, para mí no”.

‘La falla fue tuya’ es de la autoría de Omar Geles y fue grabada por Diomedes Díaz y Juancho Rois en el álbum ‘El regreso del cóndor’, lanzado al mercado en 1992, siendo uno de los éxitos más recordados del ‘Cacique’.

“…Yo sé bien, que te he sido infiel,

Pero en el hombre casi no se nota,

Pero es triste que lo haga una mujer,

Porque pierde el valor y muchas cosas

Yo no sé, yo no sé qué voy a hacer

Porque tú me heriste el alma

Tanto que te amaba mujer

Yo sí te adoraba como Dios manda…”, dice una estrofa de la canción.