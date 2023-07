El locutor Alí Guerrero, en una entrevista para su cuenta de YouTube, le preguntó al cantautor de música vallenata Wilfran Castillo cuáles artistas del género le grabaron canciones.

Antes de que el presentador terminara la pregunta, Wilfran le contestó: “Vamos a abreviarlo: el único que no me grabó fue Diomedes Díaz . El motivo era que no le gustaban mis canciones”.

El compositor vallenato relató una anécdota que le contaron sobre lo que pensaba el ‘Cacique de La Junta’ de sus composiciones.

De acuerdo con el cantante, hasta Sony Music le insistía al ‘Cacique’ para que grabara esas canciones inéditas.

“En una ocasión, cuando grabó con Juancho, él alcanzó a grabar un pedacito de la canción ‘Te regalo todo’, pero cuando la estaba cantando dijo: ‘No, no, no, definitivamente esa canción no me gusta’”.