El cantautor y trirey vallenato Alfredo Gutiérrez, quien hace meses contó la dura situación económica que vive desde hace un tiempo, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de protesta al generador de contenidos Dímelo King, luego de que no pudieran concretar una entrevista en Medellín.

“La próxima semana estaré en Medellín, contacté al equipo de Dímelo King para realizar una entrevista y me dijeron que no tienen agenda, sin embargo, si me hablaron enseguida para pagar pauta, si fuera Maluma y les pide lo mismo, ¿cuál creen sería la respuesta?”, escribió Alfredo Gutiérrez en su cuenta oficial de Instagram, quien también arremetió hace poco contra las disqueras.

La próxima semana estaré en Medellín , contacté al equipo de DimeloKing para realizar una entrevista y me dijeron que no tienen agenda , sin embargo si me hablaron enseguida para pagar pauta , si fuera Maluma y les pide lo mismo , cuál creen sería la respuesta ? — ALFREDO GUTIERREZ ® “ THE VALLENATO KING” (@ALFREGUTIERREZ3) July 6, 2023

El rey vallenato criticó que no hayan abierto un espacio en su agenda para hacer la entrevista, pero aún más, que sí le hayan pedido hacer una pauta. El hecho generó molestias también entre los seguidores y periodistas de la música vallenata, quienes de inmediato manifestaron su deseo de poder entrevistar personalmente al intérprete de ‘Los novios’ y ‘La Cañaguatera’.

“Tuve la oportunidad de entrevistarlo dos veces en diferentes medios y si me tocara pagarle por una entrevista, lo haría”, “Don Alfredo, usted es una leyenda. No pague ninguna pauta, eso es una falta de respeto a alguien que ha dado mucho al folclore”, y “Cuando venga a Valledupar me avisa y hacemos @HablandoConC, el que lidera en el vallenato”, fueron algunos de los comentarios.

Cuando venga a Valledupar me avisa y hacemos @HablandoConC el que lidera en el vallenato. No es la moda, es la tendencia y el conocimiento. — Carlos Mario Jiménez (@CarlosMarioDj) July 6, 2023

Sin embargo, esta no es la única queja que ha realizado Gutiérrez en sus redes sociales. Recientemente criticó que los empresarios pidieran un brochure o folleto con información del artista para conocer su trayectoria previa a la contratación de los shows musicales.

“Realidad: en estos tiempos, nosotros los análogos, con 61 años de vida artística, arreglos musicales que los de ahora no pueden replicar, repertorio que no alcanzó a tocar, nos toca presentarles el llamado brochure a los empresarios, ¿qué opinan?”, trinó Alfredo Gutiérrez, acto que fue catalogado como un irrespeto por parte de los seguidores del trirey vallenato.