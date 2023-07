La bumanguesa, que aclaró cómo se lleva con Alejandra Azcárate, es muy reservada con su vida privada, pero esta vez habló de su matrimonio (aunque sin mencionar a su esposo, Rodrigo Kling), para contar cómo fue su proceso para ser mamá.

Laura Acuña indicó que se casó cuando tenía 27 años y con su marido acordaron que no iban a tener hijos por los primeros tres años de casados, por el momento que estaban viviendo.

“No estábamos preparados tampoco económicamente, o sea, había muchos cosas que no estaban funcionando todavía como deberían para tener hijos”, declaró en este video:

La abogada de profesión reveló que de sus 22 a los 28 años, aproximadamente, tenía claro que no quería ser mamá, pero luego cambió e decisión y le descubrieron la enfermedad, que también padece Ana Karina Soto, por la que le costó quedar en embarazo.

“Me dan la noticia de que no voy a poder hijos. En ese momento sentí el baldado de agua fría y dije: ‘Pucha, ya no es que no quiera, sino que no puedo’. Obviamente la cosa se volvió diferente. A medida que uno crece, va cambiando de opinión en muchas cosas, afortunadamente, y después comenzó este proceso de buscarlos [a sus hijos], y fueron muy deseados”, agregó.

Qué pasó con Laura Acuña y Rodrigo Kling, el esposo de ella

Desde hace un tiempo se rumora que la pareja se separó, pero la presentadora no ha confirmado esa información. La última vez que se les vio juntos (en redes) fue en abril de 2022 en una fotografía que se hizo viral.

En una entrevista pasada con Juan Diego Alvira, la santandereana dijo que no iba a dar declaraciones sobre su matrimonio con Kling, porque le encantaba que la gente no supiera.

Sin embargo, cuando el actor Francisco Bolívar le preguntó en una conversación si tenía esposo ella dijo que sí, con lo que habría confirmado la continuidad de su matrimonio.