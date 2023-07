Laura Acuña, quien hace poco reveló la enfermedad por la que casi no tiene hijos, entrevistó en su programa de YouTube ‘La sala de Laura Acuña’ a Julio César Herrera y a su pareja Aída Bossa y en el inició del programa hubo un momento muy gracioso.

Herrera, que hace poco fue el eliminado de ‘Masterchef’, habló de cómo conoció a la presentadora y fue en el primer ‘casting’ que hizo Laura Acuña para la televisión.

Acuña, que hace unos días habló de su matrimonio y de algo que pospuso por una situación económica que vivió, le dijo al actor que él fui muy duro con ella en ese primer acercamiento en la TV.

“Yo no había hecho nada nunca en televisión, no era periodista, nada. Julio Cesar me dio durísimo, fue muy cuchilla conmigo”, a lo que el actor contestó de inmediato para desmentirla e hizo el siguiente comentario:

“¿Se pueden decir groserías? [le responden que sí] Que habla mi… No señora”.

Ambos siguieron contando cómo les fue en ese programa deportivo que compartieron y recordaron otra chistosa anécdota de la presentadora en su primer en vivo.

En dicho año (más o menos 2005), había ganado el Medellín y Acuña tenía que entrevistar a Aquivaldo Mosquera y se confundió con su nombre y le dijo “Archivaldo” en vivo.

Esta es la entrevista en la que dicen lo anterior y otras cosas que les han pasado: