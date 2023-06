Aunque ya no aparece frecuentemente en televisión, Laura Acuña sigue dando de qué hablar por sus publicaciones en redes sociales.

Precisamente, en las últimas horas fue comentada por una historia en Instagram bastante nostálgica. De fondo se podía ver la imagen del cielo y lo acompañó con el siguiente mensaje: “’Happy birthday’, Sarita mía. Felices 15 años, mi amor. Hoy el cielo está de fiesta”.

(Vea también: Catalina Gómez quedó fría en ‘Día a día’ por revelación de Daniela sobre el ‘Desafío’)

Sus seguidores comenzaron a especular a quién le estaba dedicando estas palabras y hasta le preguntaron si se trataba de una pequeña que había perdido.

Pero lo cierto es que la presentadora etiquetó a su hermano en la historia y varios no dudaron en revisar sus publicaciones. Fue allí que se dieron cuenta que se trataba de su hija y la sobrina de Laura.

Ricardo Acuña también le dedicó un mensaje a la pequeña Sara y publicó algunas fotos de ella.

“No importa cuánto tiempo pase, siempre te recordaré con amor y gratitud por todo lo que me enseñaste en tan poco tiempo. Te extraño más de lo que las palabras puedan expresar. Te amo, hija”.

La presentadora ha pasado por toda clase de momentos y uno de los más dolorosos tuvo que ver con la pérdida de un pequeño antes de que naciera su segundo hijo, Nicolás.

Ella misma se sinceró con sus seguidores en redes hace unos años:

“Un bebé arcoiris es un niño que nace después de la pérdida de un bebé anterior. Es el entendimiento de que la belleza de un arcoiris no niega la ferocidad de la tormenta. Cuando aparece un arcoiris no significa que la tormenta nunca sucedió o que la familia no está lidiando con su dolor. Lo que significa es que algo hermoso y lleno de luz apareció en medio de la oscuridad”.