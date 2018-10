De acuerdo con la famosa, Nicolás (de 3 meses de nacido) es “el milagro” de su vida ya que es “un bebé arcoiris”.

“Un bebé arcoiris es un niño que nace después de la pérdida de un bebé anterior. Es el entendimiento de que la belleza de un arcoiris no niega la ferocidad de la tormenta. Cuando aparece un arcoiris no significa que la tormenta nunca sucedió o que la familia no está lidiando con su dolor. Lo que significa es que algo hermoso y lleno de luz apareció en medio de la oscuridad”, fue parte de la explicación que compartió Laura al respecto.

En ese mismo mensaje se indica cuál es el objetivo de un hijo que nace después de una pérdida, y cuáles se suponen que son las características tienen.

“Servir al desarrollo de la humanidad, nacen con un potencial espiritual elevado y muestran el camino de la paz. Los niños arcoiris tienen la capacidad de leer los sentimientos de las personas, este regalo les es revelado a medida que crecen. Tienen fuertes personalidades y son extremadamente sensibles”, se lee.

Esta revelación, Laura la compartió en un carrusel de fotos de Instagram, donde también aparece una toma de Nicolás junto a un pastel, captada el día en que cumplió 3 meses.

Cabe mencionar que esta no es la única complicación para tener hijos que ha confesado la presentadora. Cuando nació su primera bebé, Helena, contó que durante mucho tiempo intentó procrear, pero por una enfermedad que padece el tema se le complicó e incluso llegó a pensar que no iba a poder tener herederos.

Ahora, la famosa ya tiene dos hijos que llegaron a alegrarle su vida, la de su esposo, sus papás y sus hermanos, como se puede ver en estas imágenes que ha compartido en la red social: