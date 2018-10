View this post on Instagram

No le voy a poner filtro a esta foto, ningún filtro. Tengo cicatrices, areolas mamarias tatuadas, sí, son tatuajes que hace de forma gratuita @mandingadiego a mujeres que tuvieron cáncer y les extirparon los senos, Diego nos ayuda a olvidarnos un poco del dolor y las mutilaciones. Del sufrimiento. Si pasaste por algo así anda a visitarlo a Villa Lugano acá en Buenos Aires, te va a recibir con amor y con respeto y en pocos minutos él te hará sentir mucho mejor, doy fe. Tengo implantes también, que me permiten utilizar mi ropa y sentirme mejor que cuando estaba plana y sin senos, pero cuando veo las cicatrices que el tiempo irá borrando me siento tan Hermosa como antes o más. Soy yo, la Lorena de Concordia , que ama la familia, el silencio y la naturaleza. Soy la que ama las playas solitarias y andar descalza por la vida; pero también soy la que tuvo que entregar parte de su cuerpo para sobrevivir. No ha sido Fácil , no es fácil y no pido que lo sea, sólo estoy trabajando intensamente para dar vuelta cada miedo y momento difícil que se presenta y seguir siendo yo, cada vez más para mi y menos para el resto. Mi vida es un milagro, mi sonrisa un tesoro inmenso y vos no te mereces mis lágrimas. Soy valiente, soy hermosa y soy resiliente. Vos también. Nunca te olvides de eso. Y que nada ni nadie te hagan sentir lo contrario. No te disfraces de nada. Se vos mism@ y punto. #buenasnoches . Buena vida para tod@s. #lorenameritano #octubte #2018 #lorenasobreviviente 💗