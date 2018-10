Por eso, a Tuti Vargas no solo la cuestionaron, sino que le hicieron memes y comentarios burlescos en los que se referían, entre otras cosas, a que ella predicaba pero no aplicaba, pues hablaba de tener “buenas vibras” y al final arremetía contra la nueva pareja de su exesposo (aunque cabe aclarar que en los trinos que escribió nunca mencionó a alguien en particular).

Ante las críticas, la influenciadora guardó silencio por más de 24 horas, pero ya decidió romperlo con otros contundentes trinos.

“Yo lo único que sé es que todo siempre se pone en su lugar […] así que todo a su karma, tranquilos”, expresó en una publicación de Twitter, mientras en otras dos añadió:

“Un país en donde es noticia el dolor ajeno, la burla y las críticas… ¡¡¡wow!!! Creo que hay cosas con mayor peso que de verdad nos tienen jodidos, pero eso somos, especialistas en juzgar desde la total ignorancia […] Amarillismo, doble moral, morbo, entre otras características por las que queremos resaltar y ser los mejores… vamos bien”.

Luego de responder a la polémica, Tuti informó que ahora está dedicada a trabajar en un proyecto nuevo que espera presentar pronto.

Aquí los cuatro mencionados trinos de la influenciadora tras ser tendencia por sus supuestas indirectas a la novia de su expareja.

Yo lo único que sé es que TODO siempre se pone en su lugar siempre, así que todo a su Karma tranquilos ❤️. — Tuti Vargas (@VargasmoyaMoya) October 17, 2018

Un país en donde es noticia el dolor ajeno, la burla y las críticas… wow!!! Creo qué hay cosas con mayor peso que de verdad nos tienen jodidos pero eso somos, especialistas en juzgar desde la total ignorancia 🤷🏼‍♀️. — Tuti Vargas (@VargasmoyaMoya) October 17, 2018

Amarillismo, doble moral, morbo entre otras características por las que queremos resaltar y ser los mejores… vamos bien 👍🏻. — Tuti Vargas (@VargasmoyaMoya) October 17, 2018