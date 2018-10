Eso presuntamente por la cadena de cuestionamientos que le hicieron usuarios de la red social —donde por ejemplo le dijeron: “Yo amo Tuti, pero acá les dejo la prueba irrefutable de que esa palabrería barata de las vibras y el ‘chill’ no sirve para nada”—, al leer que ella había escrito cosas como:

“¿Te muestra como trofeo y te quieres ver como la oficial? ¿Un poquito de amorcito propio, no crees? 🙊”.

Pese a que la influenciadora y exparticipante de ‘Masterchef’ eliminó los comentarios, en Twitter y medios como Blu Radio alcanzaron a tomarle pantallazos. Allí también se ve que la famosa hizo una afirmación que algunos tomaron como una indirecta para su ex Sebastián.

“Y esos que llevan a la novia actual al mismo sitio, le echan la misma lora, la montan al mismo carro, le toman la misma foto… ¿se lo harán igual?”, trinó la influenciadora.

Igualmente, se leen unas frases mucho más personales en las que Tuti hasta asegura que regala el “encarte”:

Por esas indirectas, Tuti no solo ha recibido críticas, también burlas y mensajes a favor, como se puede ver a continuación. En algunos de los comentarios, incluso, se insinúa que los trinos los escribió la famosa luego de ver una foto que subió la nueva novia de su ex junto a él, con un post en el que indicó “firmes”.

Yo amo Tuti pero acá les dejo la prueba irrefutable de que esa palabrería barata de las vibras y el chill no sirve para nada: pic.twitter.com/CWc7jiaIoE

Sebastián Yepes la cago (estuvo mal), intentó pedir perdón a Tuti Vargas y ella no aceptó (Normal), el man hizo su vida y ya tiene otra (Normal) pero ahora la Tuti se despacha en Tweets contra la nueva novia de Sebastián (Eso no es normal)…

No entiendo a tuti vargas ¿? Mucho good vibes en redes sociales y anda tirando veneno 🤨

Esto demuestra que ni viajando medio mundo se quita la tusa, la novia no está marcando territorio, la novia está subiendo fotos con su novio.

Pero de verdad, no como Tuti Vargas plis. Que así ardidas se ven bien feitas.

En la vida debemos aprender a superar a los ex, dejarlos ir, allá bien lejitos, enterrados en el pasado.

En lo de Tuti Vargas las mujeres no deberíamos opinar, hasta que nos pase lo mismo. Uno no sabe como reaccionará con algo así, obvio ella está cometiendo un error y ojalá alguien le abra los ojos, pero uds no vengan a juzgar, se vuelven más fastidiosas con su moral de mierda.

— catalina 💞 (@cataryanator) October 16, 2018