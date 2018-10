View this post on Instagram

…POR QUE TE AMO TE SUELTO … TANGO : – LO SIENTO MUCHO – PERDONAME – TE AMO – TE AGRADEZCO 1. Acepto que tenías que seguir, por lo tanto acepto que puedes seguir y que yo puedo seguir sin ti. 2. Acepto que nos dimos lo mejor, pero también se que tengo que aprender la lección y soltar, por lo tanto te suelto y te permito volar… Aunque me duele, lo acepto, aunque estoy enojada lo acepto y aunque quisiera atarte lo acepto y te suelto. 3. Ve en paz, yo estaré en paz… Gracias por lo que me diste, gracias por lo que aceptaste de mi… Gracias, gracias, gracias Tango… Te amo, siempre te amaré y por amor te libero… Ahora eres libre mi ser de luz, mi amor hermoso… Ve en paz, que estaré en paz… AMEN TE AMO POR SIEMPRE. .🐾🐾🐾🐾🙏🙏🙏😢😢😢😢